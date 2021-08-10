https://tr.sputniknews.com/20210810/otobus-kazasinda-olen-soforun-agabeyi-sirketten-medyaya-konusma-kizina-burs-verelim-mesaji-geldi-1047902167.html

Otobüs kazasında ölen şoförün ağabeyi: Şirketten ‘medyaya konuşma, kızına burs verelim’ mesajı geldi

Otobüs kazasında ölen şoförün ağabeyi: Şirketten ‘medyaya konuşma, kızına burs verelim’ mesajı geldi

Balıkesir’de 15 kişinin hayatını kaybettiği otobüsü kullanan şoförün ağabeyi Serkan Çengelcik, otobüs firması yetkililerinin kendisine konuşmaması karşılığında... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T20:43+0300

2021-08-10T20:43+0300

2021-08-10T21:34+0300

akşam postasi

kaza

otobüs

otobüs şöförü

teklif

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10082021 - Aksam Postasi 10082021 - Aksam Postasi

Balıkesir’de 15 kişinin can verdiği otobüsü kullanan şoförün ağabeyi Serkan Çengelcik, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında otobüs firması yetkililerinin kendisine konuşmaması karşılığında teklifler yaptığını öne sürdü. Serkan Çengelcik, “Ben kardeşimi aklamak değil sistemin yanlış olduğunu ortaya çıkartmak istiyorum. Firma yetkilileri bana, 'olayı basına pek yayma, biz ne gerekiyorsa yaparız, Kerem’in kızına burs aldırtırız, sigorta parasını hesabına yatırtırız’ dedi" ifadelerini kullandı.Çengelcik’in açıklamaları şöyle: 'Ben sana ehliyet bulurum' "Otobüs kazasında can veren şoför kardeşim Kerem Başol’la otururken ona çalıştığı otobüs şirketinden telefon geldi. Telefondaki kişi, ’şoför rahatsızlandı, yola senin devam etmeni istiyorum’ dedi. Kardeşim yoldan yeni geldiğini belirtti ve ‘yorgunum ve takograftan dolayı benim ehliyetim geçmez’ dedi ve onun üzerine yetkili, ‘ben sana ehliyet bulurum sen kafana takma. Sen benim hatırım için arabayı oraya getir’ dedi. Kardeşim, Zonguldak – İzmir hattında çalışıyordu." 'Fren izi böyle olmaz'"26 gün yol yapması lazım ki aldığı maaşın üzerine prim alabilsin. Kardeşim de daha fazla para kazanabilmek için kabul etti. Normalde dinlenme süresi 4 saat ama dinlenemediği halde yoluna devam etmek zorunda kalıyor kardeşim. Tesisten çıktıktan 40 dakika sonra bu olay gerçekleşiyor. Kardeşim için, ‘otobüsü kullanırken uyudu’ diyorlar. Uyuyan bir kişi frene bastığı zaman otobüs 45 metre kayar mı? Bu otobüslerin sisteminde ABS sistemi var ama frene bastığında tutmuyor. Bu da teknik bir arıza demektir. ABS Sisteminde fren izi kesik kesik olur buradaki gibi olmaz. Vefat edenlerin bütün eşyaları teslim ediliyor ama Kerem’in telefonunu bulamıyoruz. Biz bilirkişinin incelemesini istiyoruz. Kardeşimin telefonu bazen çalıyor bazen çalmıyor."'Firma yetkilileri bana tekliifte bulundu' "Ben kardeşimi aklamak değil sistemin yanlış olduğunu ortaya çıkartmak istiyorum. Firma yetkilileri benim yanıma gelip bana teklifte bulundular. Bana, 'olayı basına pek yayma, yanlış şeyler yapmayalım. Biz ne gerekiyorsa yaparız, Kerem’in kızına burs aldırtırız, sigorta parasını hesabına yatırtırız’ dediler. "

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2021

Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_81:51:884:854_100x100_80_0_0_c78e2f0c7a38161e946f0e72a3d40b33.jpg

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kaza, otobüs, otobüs şöförü, teklif, аудио