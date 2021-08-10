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Akşam Postası - Sputnik Türkiye
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210810/otobus-kazasinda-olen-soforun-agabeyi-sirketten-medyaya-konusma-kizina-burs-verelim-mesaji-geldi-1047902167.html
Otobüs kazasında ölen şoförün ağabeyi: Şirketten ‘medyaya konuşma, kızına burs verelim’ mesajı geldi
Otobüs kazasında ölen şoförün ağabeyi: Şirketten ‘medyaya konuşma, kızına burs verelim’ mesajı geldi
Balıkesir’de 15 kişinin hayatını kaybettiği otobüsü kullanan şoförün ağabeyi Serkan Çengelcik, otobüs firması yetkililerinin kendisine konuşmaması karşılığında... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T20:43+0300
2021-08-10T21:34+0300
akşam postasi
kaza
otobüs
otobüs şöförü
teklif
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10082021 - Aksam Postasi
10082021 - Aksam Postasi
Balıkesir’de 15 kişinin can verdiği otobüsü kullanan şoförün ağabeyi Serkan Çengelcik, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında otobüs firması yetkililerinin kendisine konuşmaması karşılığında teklifler yaptığını öne sürdü. Serkan Çengelcik, “Ben kardeşimi aklamak değil sistemin yanlış olduğunu ortaya çıkartmak istiyorum. Firma yetkilileri bana, 'olayı basına pek yayma, biz ne gerekiyorsa yaparız, Kerem’in kızına burs aldırtırız, sigorta parasını hesabına yatırtırız’ dedi" ifadelerini kullandı.Çengelcik’in açıklamaları şöyle: 'Ben sana ehliyet bulurum' "Otobüs kazasında can veren şoför kardeşim Kerem Başol’la otururken ona çalıştığı otobüs şirketinden telefon geldi. Telefondaki kişi, ’şoför rahatsızlandı, yola senin devam etmeni istiyorum’ dedi. Kardeşim yoldan yeni geldiğini belirtti ve ‘yorgunum ve takograftan dolayı benim ehliyetim geçmez’ dedi ve onun üzerine yetkili, ‘ben sana ehliyet bulurum sen kafana takma. Sen benim hatırım için arabayı oraya getir’ dedi. Kardeşim, Zonguldak – İzmir hattında çalışıyordu." 'Fren izi böyle olmaz'"26 gün yol yapması lazım ki aldığı maaşın üzerine prim alabilsin. Kardeşim de daha fazla para kazanabilmek için kabul etti. Normalde dinlenme süresi 4 saat ama dinlenemediği halde yoluna devam etmek zorunda kalıyor kardeşim. Tesisten çıktıktan 40 dakika sonra bu olay gerçekleşiyor. Kardeşim için, ‘otobüsü kullanırken uyudu’ diyorlar. Uyuyan bir kişi frene bastığı zaman otobüs 45 metre kayar mı? Bu otobüslerin sisteminde ABS sistemi var ama frene bastığında tutmuyor. Bu da teknik bir arıza demektir. ABS Sisteminde fren izi kesik kesik olur buradaki gibi olmaz. Vefat edenlerin bütün eşyaları teslim ediliyor ama Kerem’in telefonunu bulamıyoruz. Biz bilirkişinin incelemesini istiyoruz. Kardeşimin telefonu bazen çalıyor bazen çalmıyor."'Firma yetkilileri bana tekliifte bulundu' "Ben kardeşimi aklamak değil sistemin yanlış olduğunu ortaya çıkartmak istiyorum. Firma yetkilileri benim yanıma gelip bana teklifte bulundular. Bana, 'olayı basına pek yayma, yanlış şeyler yapmayalım. Biz ne gerekiyorsa yaparız, Kerem’in kızına burs aldırtırız, sigorta parasını hesabına yatırtırız’ dediler. "
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Atilla Güner
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kaza, otobüs, otobüs şöförü, teklif, аудио

Otobüs kazasında ölen şoförün ağabeyi: Şirketten ‘medyaya konuşma, kızına burs verelim’ mesajı geldi

20:43 10.08.2021 (güncellendi: 21:34 10.08.2021)
AKŞAM POSTASI
10082021 - Aksam Postasi
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Balıkesir’de 15 kişinin hayatını kaybettiği otobüsü kullanan şoförün ağabeyi Serkan Çengelcik, otobüs firması yetkililerinin kendisine konuşmaması karşılığında teklifler yaptığını iddia etti.
Balıkesir’de 15 kişinin can verdiği otobüsü kullanan şoförün ağabeyi Serkan Çengelcik, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında otobüs firması yetkililerinin kendisine konuşmaması karşılığında teklifler yaptığını öne sürdü.
Serkan Çengelcik, Ben kardeşimi aklamak değil sistemin yanlış olduğunu ortaya çıkartmak istiyorum. Firma yetkilileri bana, 'olayı basına pek yayma, biz ne gerekiyorsa yaparız, Kerem’in kızına burs aldırtırız, sigorta parasını hesabına yatırtırız’ dedi" ifadelerini kullandı.
Çengelcik’in açıklamaları şöyle:

'Ben sana ehliyet bulurum'

"Otobüs kazasında can veren şoför kardeşim Kerem Başol’la otururken ona çalıştığı otobüs şirketinden telefon geldi. Telefondaki kişi, ’şoför rahatsızlandı, yola senin devam etmeni istiyorum’ dedi. Kardeşim yoldan yeni geldiğini belirtti ve ‘yorgunum ve takograftan dolayı benim ehliyetim geçmez’ dedi ve onun üzerine yetkili, ‘ben sana ehliyet bulurum sen kafana takma. Sen benim hatırım için arabayı oraya getir’ dedi. Kardeşim, Zonguldak – İzmir hattında çalışıyordu."

'Fren izi böyle olmaz'

"26 gün yol yapması lazım ki aldığı maaşın üzerine prim alabilsin. Kardeşim de daha fazla para kazanabilmek için kabul etti. Normalde dinlenme süresi 4 saat ama dinlenemediği halde yoluna devam etmek zorunda kalıyor kardeşim. Tesisten çıktıktan 40 dakika sonra bu olay gerçekleşiyor. Kardeşim için, ‘otobüsü kullanırken uyudu’ diyorlar. Uyuyan bir kişi frene bastığı zaman otobüs 45 metre kayar mı? Bu otobüslerin sisteminde ABS sistemi var ama frene bastığında tutmuyor. Bu da teknik bir arıza demektir. ABS Sisteminde fren izi kesik kesik olur buradaki gibi olmaz. Vefat edenlerin bütün eşyaları teslim ediliyor ama Kerem’in telefonunu bulamıyoruz. Biz bilirkişinin incelemesini istiyoruz. Kardeşimin telefonu bazen çalıyor bazen çalmıyor."

'Firma yetkilileri bana tekliifte bulundu'

"Ben kardeşimi aklamak değil sistemin yanlış olduğunu ortaya çıkartmak istiyorum. Firma yetkilileri benim yanıma gelip bana teklifte bulundular. Bana, 'olayı basına pek yayma, yanlış şeyler yapmayalım. Biz ne gerekiyorsa yaparız, Kerem’in kızına burs aldırtırız, sigorta parasını hesabına yatırtırız’ dediler. "
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