Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
TFF: Aşı olmayanlar stadyuma giremeyecek
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210810/rusya-savunma-bakani-soygu-dis-baski-karsisinda-toplum-ve-ordu-guclendirilmeli-1047798179.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Dış baskı karşısında toplum ve ordu güçlendirilmeli
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Dış baskı karşısında toplum ve ordu güçlendirilmeli
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dış baskıya en iyi yanıtın toplum ve ordunun güçlendirilmesi olacağını belirtti. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T19:42+0300
2021-08-10T19:42+0300
dünya
rusya
sergey şoygu
rusya ordusu
rus silahlı kuvvetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1044366468_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_98a9146a583ed6fedad09e2afbb13993.jpg
Rusya Gençlik Eğitim Forumu’nun katılımcılarıyla görüşen Şoygu, “Zayıf olmaya hakkımız yok. Zayıf olursak Suriye, Libya, Yugoslavya ve birçok diğer ülkede meydana gelenler bizde de yaşanır. Ama ülkemizde çok farklı olur” ifadesini kullandı.Dış güçlerin, Rusya’da iç çatışmanın yaşanmasını istediğini belirten Şoygu, “Eninde sonunda ülkemizde etnik, dini ve soy düşmanlıkların olmasını, birbirimizi yememizi, ülkeyi içeriden yıkmamızı istiyorlar. Buna izin veremeyiz. Demek ki, güçlü olmalıyız. Karşımızda duran görev net, açık ve basit. Güçlü ülke, güçlü ordu. İşte biz de bunu yapıyoruz” dedi.Rusya’ya baskının 2000’li yıllarda başladığını ve giderek güçlendiğini söyleyen Savunma Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hatırlarsanız, 2014 Olimpiyatları öncesinde türlü şikayetler vardı. LGBT topluluğa kötü davranıyormuşuz, onlara ayrımcılık yapıyormuşuz, Olimpiyatlara gitmelerine izin vermiyormuşuz ve başka şikayetler. Bu, bugün artık kendilerinin de çözemediği arapsaçına dönüştü”.Rusya’nın, Suriye’deki eylemlerinden dolayı suçlandığını dile getiren Şoygu, “Kırım’dan, Ukrayna’dan, insan haklarından bahsetmiyorum bile. Başka neyle suçlanıyoruz? Neredeyse her şeyle. Bu ne gösteriyor? Bu, içimizde daha da güçlü olmamız gerektiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.Ülke içindeki tehditlerin temel tehlike olduğunu söyleyen Savunma Bakanı, “Dış tehditler belli. Güç tehditleri, bizi tehdit etmeleri. Kimlerin tehdit ettiğini, neyle tehdit ettiğini biliyoruz. Ellerindeki silahları, bu silahlara nasıl karşılık vereceğimizi, nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz, savunmamızı ona göre inşa ediyoruz. Ama en korkunç olan iç tehditlerdir, bu son dönemde, son yıllarda her bir ülke için temel tehlike haline geldi. Tüm bunlar, ülke içinde toplumun yavaş yavaş çürümesinden kaynaklanıyor. Birileri gençler diyor, bazıları gençler değil diyor. Önemli değil. Bu çürüme belirsiz bir şekilde ilerliyor” diye konuştu.Batı’nın, 2000 yılına kadar Rusya’ya “sonu belli” ülke gözüyle baktığını söyleyen Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü: Şoygu, “Ucuz doğalgazın tedarik edildiği bir ülkenin, bu gaza karşı çıkması ve herkesi, daha pahalı gaz almaları gerektiğine ikna etmesine ne demeli?” diye ekledi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Haber bandı
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1044366468_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_aa41379cf2d800367270bbfffb5f0dd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, sergey şoygu, rusya ordusu, rus silahlı kuvvetleri

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Dış baskı karşısında toplum ve ordu güçlendirilmeli

19:42 10.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girŞoygu: Rusya, sınırlarını korumak için gereken her şeyi yapacak
Şoygu: Rusya, sınırlarını korumak için gereken her şeyi yapacak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dış baskıya en iyi yanıtın toplum ve ordunun güçlendirilmesi olacağını belirtti.
Rusya Gençlik Eğitim Forumu’nun katılımcılarıyla görüşen Şoygu, “Zayıf olmaya hakkımız yok. Zayıf olursak Suriye, Libya, Yugoslavya ve birçok diğer ülkede meydana gelenler bizde de yaşanır. Ama ülkemizde çok farklı olur” ifadesini kullandı.
Dış güçlerin, Rusya’da iç çatışmanın yaşanmasını istediğini belirten Şoygu, “Eninde sonunda ülkemizde etnik, dini ve soy düşmanlıkların olmasını, birbirimizi yememizi, ülkeyi içeriden yıkmamızı istiyorlar. Buna izin veremeyiz. Demek ki, güçlü olmalıyız. Karşımızda duran görev net, açık ve basit. Güçlü ülke, güçlü ordu. İşte biz de bunu yapıyoruz” dedi.
Rusya’ya baskının 2000’li yıllarda başladığını ve giderek güçlendiğini söyleyen Savunma Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hatırlarsanız, 2014 Olimpiyatları öncesinde türlü şikayetler vardı. LGBT topluluğa kötü davranıyormuşuz, onlara ayrımcılık yapıyormuşuz, Olimpiyatlara gitmelerine izin vermiyormuşuz ve başka şikayetler. Bu, bugün artık kendilerinin de çözemediği arapsaçına dönüştü”.
Rusya’nın, Suriye’deki eylemlerinden dolayı suçlandığını dile getiren Şoygu, “Kırım’dan, Ukrayna’dan, insan haklarından bahsetmiyorum bile. Başka neyle suçlanıyoruz? Neredeyse her şeyle. Bu ne gösteriyor? Bu, içimizde daha da güçlü olmamız gerektiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.
Ülke içindeki tehditlerin temel tehlike olduğunu söyleyen Savunma Bakanı, Dış tehditler belli. Güç tehditleri, bizi tehdit etmeleri. Kimlerin tehdit ettiğini, neyle tehdit ettiğini biliyoruz. Ellerindeki silahları, bu silahlara nasıl karşılık vereceğimizi, nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz, savunmamızı ona göre inşa ediyoruz. Ama en korkunç olan iç tehditlerdir, bu son dönemde, son yıllarda her bir ülke için temel tehlike haline geldi. Tüm bunlar, ülke içinde toplumun yavaş yavaş çürümesinden kaynaklanıyor. Birileri gençler diyor, bazıları gençler değil diyor. Önemli değil. Bu çürüme belirsiz bir şekilde ilerliyor” diye konuştu.
Batı’nın, 2000 yılına kadar Rusya’ya “sonu belli” ülke gözüyle baktığını söyleyen Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rusya yavaş yavaş gerileceğine, borç bataklığına saplanacağına, sonsuza kadar Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve IMF’ye borcunu ödeme duruma düşeceğine inanıyorlardı. Yeni borç dilimini verip vermediği haberini dört gözle beklediğimiz zamanları hatırlıyorum. Ama sonra işimizi bitirmediklerini gördüler. Birçok Avrupa ülkesine yaptıkları gibi bizi borç bataklığına sokamadılar. Dışarıdan Avrupa’da demokrasi, özgürlük var diye görünüyor ama ülkelerin dış faktörlere bağımlı olduğuna basit ve anlaşılır birçok örneği var. Misal Minstral helikopter gemisini Rusya’ya satmayacaksınız dediler. Evet parasını aldınız, gemiler yüzde 90 hazır, ama satmayın. Satarsanız elimizde adı yaptırım olan bir çubuk var, bankalarınızdan birine yaptırım uygularız ve 14 milyon Euro vermek zorunda kalacaksınız, dediler. Onlar da teslim etmekten vazgeçti”.
Şoygu, “Ucuz doğalgazın tedarik edildiği bir ülkenin, bu gaza karşı çıkması ve herkesi, daha pahalı gaz almaları gerektiğine ikna etmesine ne demeli?” diye ekledi.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
Haber bandıSon Dakika
20:21TFF: Aşı olmayanlar stadyuma giremeyecek
20:16130 bin liralık altın çalan şüpheliyi, nişanlısının azmettirdiği ortaya çıktı
20:09Manisa’da 6 kişinin öldüğü kazada, otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı
20:06'Sanayicimiz işsizlikten ziyade, nitelikli, vasıfsız insan bulamadıklarında bize şikayet ediyor'
19:51Kültür Bakanı: 2002 yılından bugüne kadar kültür sanatta katedilen mesafe muazzam bir seviyededir
19:44Rusya Savunma Bakanlığı: İkinci Avangard alayı 2023’te göreve başlayacak
19:42Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Dış baskı karşısında toplum ve ordu güçlendirilmeli
19:32İzmir Metro'da ücretsiz internet hizmeti başladı
19:30Mısır: Irak ile su kaynakları yönetimi alanında iş birliğine yoğunlaştık
19:19İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yabancıların bölgedeki müdahalesi gerginliği artırıyor
19:17New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa kararı aldı
19:06İran: ABD, İngiltere ve İsrail bölgede istikrarsızlık yaratıyor
19:00Yapı Kredi'de üst düzey atamalar
18:59Edanur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. için tutuklama talebi
18:50Türkiye genelinde 'Anadolu' operasyonu: Polisi gören tarihi eser kaçakçıları sikkeleri klozete attı
18:50Tacikistan’daki Rus üssüne Afganistan’daki durum nedeniyle yeni silahlar aktarıldı
18:41YÖK, 2021-YKS işlemlerinde 'ikinci ek yerleştirme' yapılacağını duyurdu
18:34ABD’de Patriot sistemi için geliştirilen yeni füzeler test edildi
18:31Bakan Pakdemirli duyurdu: 11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı
18:25Letonya, Belarus sınırında OHAL ilan etti