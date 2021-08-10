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'Sanayicimiz işsizlikten ziyade, nitelikli, vasıfsız insan bulamadıklarında bize şikayet ediyor'
'Sanayicimiz işsizlikten ziyade, nitelikli, vasıfsız insan bulamadıklarında bize şikayet ediyor'
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, işsizlik rakamlarında azalma olduğunu belirterek, "Gittiğimiz her yerde... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T20:06+0300
2021-08-10T20:11+0300
türkiye
müsiad
işsizlik
abdurrahman kaan
müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, salgının getirdiği koşullar nedeniyle ekonomi başta olmak üzere birçok alanda zorlukların yaşandığı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Türkiye tüm ülkelerin yaşadığı bu sıkıntının ardından bir toparlanma grafiği çizdi." dedi.Derneğin Karabük Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu'na katılmak için kente gelen Kaan, Vali Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier'i ziyaret etti.Daha sonra genel kurulun gerçekleştirildiği salona geçen Kaan, burada yaptığı konuşmada, salgının tüm dünyada panik ve şok dalgası oluşturduğunu, bütün ülkelerin bugün toparlanma sürecine girebilmek için yeni stratejiler uyguladığını söyledi.Salgının hastalıkla ilgili etkileri bitse bile dünyanın artık yeni bir iktisadi düzeni ve yepyeni kuralları uygulamanın eşiğinde olduğunu vurgulayan Kaan, "Dolayısıyla bizler artık gelişimin, büyümenin ve yeni modellerin yani yeni dünya düzenini, iş geliştirme modellerini takip etme durumundayız." dedi.'Bölgesel ekonomilerin ve şehir ekonomilerinin oluşturulmasını esas görüyoruz'Gelecekte devletlerin değil, şehirlerin yarışacağını vurgulayan Kaan, "Bu nedenle bölgesel ekonomilerin ve şehir ekonomilerinin oluşturulmasını esas görüyoruz. Böylece kendi kendine yeten, kendi varlıklarını değere dönüştürebilen kentlerimiz olacaktır." ifadesini kullandı.Kaan, salgının getirdiği koşullar nedeniyle ekonomi başta olmak üzere birçok alanda zorlukların yaşandığı 2020 yılını geride bıraktıklarına işaret ederek şunları kaydetti:Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 7'lik büyüme sağladığını hatırlatan Kaan, ikinci çeyrekteki büyüme rakamını yüzde 17 beklediklerini sözlerine ekledi.Mevcut başkan Ahmet Nur'un aday olmadığı genel kurulda tek aday olan Cengiz Ünal, MÜSİAD Karabük Şubesinin yeni başkanı seçildi.
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müsiad, işsizlik, abdurrahman kaan, müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)

'Sanayicimiz işsizlikten ziyade, nitelikli, vasıfsız insan bulamadıklarında bize şikayet ediyor'

20:06 10.08.2021 (güncellendi: 20:11 10.08.2021)
© AAMÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, işsizlik rakamlarında azalma olduğunu belirterek, "Gittiğimiz her yerde sanayicimiz işsizlikten ziyade, bırakın nitelikli insan gücünü, vasıfsız insan bile bulamadıklarında bize şikayet ediyorlar" dedi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, salgının getirdiği koşullar nedeniyle ekonomi başta olmak üzere birçok alanda zorlukların yaşandığı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Türkiye tüm ülkelerin yaşadığı bu sıkıntının ardından bir toparlanma grafiği çizdi." dedi.
Derneğin Karabük Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu'na katılmak için kente gelen Kaan, Vali Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier'i ziyaret etti.
Daha sonra genel kurulun gerçekleştirildiği salona geçen Kaan, burada yaptığı konuşmada, salgının tüm dünyada panik ve şok dalgası oluşturduğunu, bütün ülkelerin bugün toparlanma sürecine girebilmek için yeni stratejiler uyguladığını söyledi.
Salgının hastalıkla ilgili etkileri bitse bile dünyanın artık yeni bir iktisadi düzeni ve yepyeni kuralları uygulamanın eşiğinde olduğunu vurgulayan Kaan, "Dolayısıyla bizler artık gelişimin, büyümenin ve yeni modellerin yani yeni dünya düzenini, iş geliştirme modellerini takip etme durumundayız." dedi.

'Bölgesel ekonomilerin ve şehir ekonomilerinin oluşturulmasını esas görüyoruz'

Gelecekte devletlerin değil, şehirlerin yarışacağını vurgulayan Kaan, "Bu nedenle bölgesel ekonomilerin ve şehir ekonomilerinin oluşturulmasını esas görüyoruz. Böylece kendi kendine yeten, kendi varlıklarını değere dönüştürebilen kentlerimiz olacaktır." ifadesini kullandı.
Kaan, salgının getirdiği koşullar nedeniyle ekonomi başta olmak üzere birçok alanda zorlukların yaşandığı 2020 yılını geride bıraktıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye, tüm ülkelerin yaşadığı bu sıkıntının ardından bir toparlanma grafiği çizdi. İmalat sanayimiz, özellikle son 2 çeyrekte katma değer şekilde yatırım yaptı. Bugün açıklanan işsizlik rakamlarında yaklaşık yüzde 2,5'lik bir azalma olduğunu görüyoruz. Gittiğimiz her yerde sanayicimiz işsizlikten ziyade, bırakın nitelikli insan gücünü, vasıfsız insan bile bulamadıklarında bize şikayet ediyorlar. Türkiye olarak enflasyonist baskıyı zorlayan 2 temel etkeni mutlaka en yakın zamanda bertaraf etmemiz lazım. Birincisi, kendi kendine yetmek. Türkiye'de yaklaşık 175 milyar dolar ara malı ithalatı var. İkincisi, parayı bir emtia olarak görmekten vazgeçeceğiz. Şu anda döviz olarak yaklaşık 235 milyar dolar bankada paramız var. Aslında Türkiye'de likidite sorunu yok."

Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 7'lik büyüme sağladığını hatırlatan Kaan, ikinci çeyrekteki büyüme rakamını yüzde 17 beklediklerini sözlerine ekledi.
Mevcut başkan Ahmet Nur'un aday olmadığı genel kurulda tek aday olan Cengiz Ünal, MÜSİAD Karabük Şubesinin yeni başkanı seçildi.
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