https://tr.sputniknews.com/20210810/sanayicimiz-issizlikten-ziyade-nitelikli-veya-vasifsiz-insan-bulamadiklarindan-sikayet-ediyor-1047857217.html

'Sanayicimiz işsizlikten ziyade, nitelikli, vasıfsız insan bulamadıklarında bize şikayet ediyor'

'Sanayicimiz işsizlikten ziyade, nitelikli, vasıfsız insan bulamadıklarında bize şikayet ediyor'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, işsizlik rakamlarında azalma olduğunu belirterek, "Gittiğimiz her yerde... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T20:06+0300

2021-08-10T20:06+0300

2021-08-10T20:11+0300

türkiye

müsiad

işsizlik

abdurrahman kaan

müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, salgının getirdiği koşullar nedeniyle ekonomi başta olmak üzere birçok alanda zorlukların yaşandığı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Türkiye tüm ülkelerin yaşadığı bu sıkıntının ardından bir toparlanma grafiği çizdi." dedi.Derneğin Karabük Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu'na katılmak için kente gelen Kaan, Vali Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier'i ziyaret etti.Daha sonra genel kurulun gerçekleştirildiği salona geçen Kaan, burada yaptığı konuşmada, salgının tüm dünyada panik ve şok dalgası oluşturduğunu, bütün ülkelerin bugün toparlanma sürecine girebilmek için yeni stratejiler uyguladığını söyledi.Salgının hastalıkla ilgili etkileri bitse bile dünyanın artık yeni bir iktisadi düzeni ve yepyeni kuralları uygulamanın eşiğinde olduğunu vurgulayan Kaan, "Dolayısıyla bizler artık gelişimin, büyümenin ve yeni modellerin yani yeni dünya düzenini, iş geliştirme modellerini takip etme durumundayız." dedi.'Bölgesel ekonomilerin ve şehir ekonomilerinin oluşturulmasını esas görüyoruz'Gelecekte devletlerin değil, şehirlerin yarışacağını vurgulayan Kaan, "Bu nedenle bölgesel ekonomilerin ve şehir ekonomilerinin oluşturulmasını esas görüyoruz. Böylece kendi kendine yeten, kendi varlıklarını değere dönüştürebilen kentlerimiz olacaktır." ifadesini kullandı.Kaan, salgının getirdiği koşullar nedeniyle ekonomi başta olmak üzere birçok alanda zorlukların yaşandığı 2020 yılını geride bıraktıklarına işaret ederek şunları kaydetti:Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 7'lik büyüme sağladığını hatırlatan Kaan, ikinci çeyrekteki büyüme rakamını yüzde 17 beklediklerini sözlerine ekledi.Mevcut başkan Ahmet Nur'un aday olmadığı genel kurulda tek aday olan Cengiz Ünal, MÜSİAD Karabük Şubesinin yeni başkanı seçildi.

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müsiad, işsizlik, abdurrahman kaan, müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)