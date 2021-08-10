https://tr.sputniknews.com/20210810/zeytinburnunda-gecen-yil-taliban-bayragi-actigi-tespit-edilen-supheliler-sinir-disi-edildi-1047902924.html

Zeytinburnu'nda geçen yıl 'Taliban bayrağı' açan şüphelilerin sınır dışı edildiği bildirildi

Zeytinburnu'nda geçen yıl 'Taliban bayrağı' açan şüphelilerin sınır dışı edildiği bildirildi

'Zeytinburnu sahilinde Taliban bayrağı' başlıklarıyla yayınlanan görüntülerin geçen yıla ait olduğu ve bayrağı açan kişilerin sınır dışı edildiği belirtildi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

taliban

göçmen

zeytinburnu

sahil

afgan

bayrak

karar

sınır dışı

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Bazı basın yayın kuruluşlarında 'Zeytinburnu sahilinde Taliban bayrağı' başlıklarıyla yer alan konu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayın 2 Ağustos 2020'de meydana geldiği tespit edildi.O tarihte sosyal medya üzerinden aynı görüntülerin paylaşıldığı, yapılan haber ve paylaşım içeriklerinde olayın bugün meydana gelmiş gibi tekrar yayınlandığı anlaşıldı.Söz konusu videoyu çektiği ve paylaştığı tespit edilen K.N.A. isimli kişi, 4 Ağustos 2020'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Bu kişi hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan adli işlem yapıldığı tespit edildi.Öte yandan görüntüde yer alan kişilerin tümü hakkında sınır dışı ile ilgili gerekli idari işlemlerin yapıldığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20210810/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcana-ve-kadinlara-hakaret-eden-afgan-gazeteci-sacma-sapan-konustum-1045206202.html

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taliban, göçmen, zeytinburnu, sahil, afgan, bayrak, karar, sınır dışı