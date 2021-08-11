https://tr.sputniknews.com/20210811/almanyada-sel-sonrasi-yeniden-yapilanma-icin-30-milyar-euroluk-fon-1047913111.html
Almanya'da sel sonrası yeniden yapılanma için 30 milyar euroluk fon
Almanya'da sel sonrası yeniden yapılanma için 30 milyar euroluk fon
Almanya’da federal hükümet ile federal eyaletler arasında sel sonrası yeniden yapılanma programları için 30 milyar euroluk fon ayrılması konusunda uzlaşma... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T05:21+0300
2021-08-11T05:21+0300
2021-08-11T05:21+0300
dünya
almanya
sel felaketi
alman federal meclisi (bundestag)
fon
bütçe
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Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberinde, söz konusu fonun 28 milyar euroluk kısmının federal hükümet ile eyalet hükümet bütçeleri arasında paylaşılacağı belirtildi.Geriye kalan 2 milyar euro ise altyapı projeleri için doğrudan federal hükümet tarafından sağlanacak.Almanya'da Federal Meclis'te (Bundestag), söz konusu fonu görüşmek için 25 Ağustos'ta özel oturum düzenleyecek. Almanya’da temmuzda Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışlar sellere sebep olmuş, en az 180 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Federal hükümet, ilk başta sel felaketinden etkilenen bölgelere öncelikle yaklaşık 400 milyon euro acil yardım kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210724/almanyada-sel-felaketini-aktarmadan-once-ustune-camur-suren-muhabir-ozur-diledi-temiz-kiyafetlerle-1045044522.html
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almanya, sel felaketi, alman federal meclisi (bundestag), fon, bütçe
Almanya'da sel sonrası yeniden yapılanma için 30 milyar euroluk fon
Almanya’da federal hükümet ile federal eyaletler arasında sel sonrası yeniden yapılanma programları için 30 milyar euroluk fon ayrılması konusunda uzlaşma sağlandı.
Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberinde, söz konusu fonun 28 milyar euroluk kısmının federal hükümet ile eyalet hükümet bütçeleri arasında paylaşılacağı belirtildi.
Geriye kalan 2 milyar euro ise altyapı projeleri için doğrudan federal hükümet tarafından sağlanacak.
Almanya'da Federal Meclis'te (Bundestag), söz konusu fonu görüşmek için 25 Ağustos'ta özel oturum düzenleyecek.
Almanya’da temmuzda Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışlar sellere sebep olmuş, en az 180 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
Federal hükümet, ilk başta sel felaketinden etkilenen bölgelere
öncelikle yaklaşık 400 milyon euro acil yardım kararı almıştı.