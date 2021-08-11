https://tr.sputniknews.com/20210811/antalyada-8-yasindaki-cocuk-otel-havuzunda-boguldu-1047925157.html

Antalya'da 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu

Antalya'da 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir otelin havuzuna giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T13:45+0300

2021-08-11T13:45+0300

2021-08-11T13:45+0300

türkiye

adana

antalya

çocuk

ölüm

havuz

boğulma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047924981_0:153:1634:1072_1920x0_80_0_0_f13701f5710cf61b5140a970643b41c6.png

Adana'dan tatillerini geçirmek için dün Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Güler ailesi 5 yıldızlı bir otele giriş yaptı.Otelin havuzuna giren ailenin 8 yaşındaki çocuğu Ali Kemal Güler, amcasıyla çocuk havuzunda yüzmeye başladı. Çocuğun amcası Okan Güler, telefonunun şarjının bitmesi üzerine Ali Kemal'i anne Ayşegül Güler'e emanet ederek odasına çıktı.Bir süre sonra geri dönen amca Güler, yeğenini havuzda hareketsiz halde buldu. Havuzdan çıkarılan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servisi ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Küçük çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin teslimi sırasında anne Ayşegül Güler ve hala Süreyya Güler çocuğun kıyafetlerine sarılarak gözyaşı döktü.Ali Kemal Güler'in cenazesinin, Adana'nın Pozantı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Ağabeyinin ölümünden habersiz olan 3 yaşındaki Ayla Güler'in ise Adli Tıp Kurumu'nun bahçesinde oynaması duygulandırdı.Öte yandan, havuz başında olmadığı iddia edilen otelin cankurtaranı jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

adana

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, adana, antalya, çocuk, ölüm, havuz, boğulma