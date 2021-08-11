https://tr.sputniknews.com/20210811/arastirmaci-dr-kaynak-issizlik-oraninda-dusus-metodolojik-degisiklige-bagli-olabilir-1047923714.html

Araştırmacı Dr. Kaynak: İşsizlik oranında düşüş metodolojik değişikliğe bağlı olabilir

Araştırmacı Dr. Kaynak: İşsizlik oranında düşüş metodolojik değişikliğe bağlı olabilir

Araştırmacı Dr. Pınar Kaynak, açıklanan işsizlik oranı ile ilgili “TÜİK önceden üç aylık hareketli ortalamalar şeklinde açıklıyordu. Metodolojik değişikliğe... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T13:09+0300

2021-08-11T13:09+0300

2021-08-11T13:09+0300

seyir hali

işsizlik

tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi

türkiye istatistik kurumu (tüik)

pınar kaynak

hesaplama

aylık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047923635_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_eef4149f25cb25829c6645893cf290f6.jpg

Seyir Hali 11.08.2021 Radyo Programı Seyir Hali 11.08.2021 Radyo Programı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırmacısı Dr. Pınar Kaynak, TÜİK’in bir önceki aya göre 2.5 daha düşük açıkladığı yüzde 10.6 işsizlik oranını ve bu azalmanın olası sebeplerini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir hali programında değerlendirdi.Dr. Kaynak, kurum olarak tahminleri ile TÜİK’in açıklamasını “TÜİK’den 10 gün önce kendi tahminlerimizi açıklıyoruz. Haziran ayında işsizlik oranını 0.3 puan artışla bekliyorduk. Dün açıklanan rakamlar tahmin ettiğimizin aksi yönde gerçekleşti ve işsizlik oranları ciddi miktarda azaldı” diye karşılaştırdı.‘Metodolojik değişikliğe bağlı olarak azalma görmüş olabiliriz’TÜİK’in açıkladığı yüzdenin gösterdiği düşüşü ‘tarihsel’ olarak nitelendiren Dr. Kaynak, bu azalmanın arkasında olabilecek nedenleri “Bunun sebebi Mayıs’ın son üçüncü haftasıyla beraber Haziran döneminde kısıtların esnekleştirilmesine bağlı olarak ekonominin öncekine göre canlanmasına bağlı olarak işsizliği azaltıcı bir etki yapmış olabilir. İkinci olarak TÜİK önceden üç aylık hareketli ortalamalar şeklinde açıklıyordu. Yani açıklanan ay ortada olacak şekilde bir önceki ve bir sonraki ayı katarak ortalama açıklıyordu. Dönemlik bir işsizlik oranı oluyordu fakat metodolojik değişikliğe gitti ve şu an aylık olarak açıklıyor. Belki bu metodolojik değişikliğe bağlı olarak da daha önceden rastlamadığımız bir azalma görmüş olabiliriz” diye açıkladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

işsizlik, tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi, türkiye istatistik kurumu (tüik), pınar kaynak, hesaplama, aylık, аудио