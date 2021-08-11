Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Seyir Hali - Sputnik Türkiye
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20210811/arastirmaci-dr-kaynak-issizlik-oraninda-dusus-metodolojik-degisiklige-bagli-olabilir-1047923714.html
Araştırmacı Dr. Kaynak: İşsizlik oranında düşüş metodolojik değişikliğe bağlı olabilir
Araştırmacı Dr. Kaynak: İşsizlik oranında düşüş metodolojik değişikliğe bağlı olabilir
Araştırmacı Dr. Pınar Kaynak, açıklanan işsizlik oranı ile ilgili “TÜİK önceden üç aylık hareketli ortalamalar şeklinde açıklıyordu. Metodolojik değişikliğe... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T13:09+0300
2021-08-11T13:09+0300
seyir hali
işsizlik
tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
pınar kaynak
hesaplama
aylık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047923635_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_eef4149f25cb25829c6645893cf290f6.jpg
Seyir Hali 11.08.2021 Radyo Programı
Seyir Hali 11.08.2021 Radyo Programı
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırmacısı Dr. Pınar Kaynak, TÜİK’in bir önceki aya göre 2.5 daha düşük açıkladığı yüzde 10.6 işsizlik oranını ve bu azalmanın olası sebeplerini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir hali programında değerlendirdi.Dr. Kaynak, kurum olarak tahminleri ile TÜİK’in açıklamasını “TÜİK’den 10 gün önce kendi tahminlerimizi açıklıyoruz. Haziran ayında işsizlik oranını 0.3 puan artışla bekliyorduk. Dün açıklanan rakamlar tahmin ettiğimizin aksi yönde gerçekleşti ve işsizlik oranları ciddi miktarda azaldı” diye karşılaştırdı.‘Metodolojik değişikliğe bağlı olarak azalma görmüş olabiliriz’TÜİK’in açıkladığı yüzdenin gösterdiği düşüşü ‘tarihsel’ olarak nitelendiren Dr. Kaynak, bu azalmanın arkasında olabilecek nedenleri “Bunun sebebi Mayıs’ın son üçüncü haftasıyla beraber Haziran döneminde kısıtların esnekleştirilmesine bağlı olarak ekonominin öncekine göre canlanmasına bağlı olarak işsizliği azaltıcı bir etki yapmış olabilir. İkinci olarak TÜİK önceden üç aylık hareketli ortalamalar şeklinde açıklıyordu. Yani açıklanan ay ortada olacak şekilde bir önceki ve bir sonraki ayı katarak ortalama açıklıyordu. Dönemlik bir işsizlik oranı oluyordu fakat metodolojik değişikliğe gitti ve şu an aylık olarak açıklıyor. Belki bu metodolojik değişikliğe bağlı olarak da daha önceden rastlamadığımız bir azalma görmüş olabiliriz” diye açıkladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ali Çağatay
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047923635_90:0:549:344_1920x0_80_0_0_1dccdc23721ecd066689d182fc166d18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
işsizlik, tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi, türkiye istatistik kurumu (tüik), pınar kaynak, hesaplama, aylık, аудио

Araştırmacı Dr. Kaynak: İşsizlik oranında düşüş metodolojik değişikliğe bağlı olabilir

13:09 11.08.2021
SEYİR HALİ
Seyir Hali 11.08.2021 Radyo Programı
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Araştırmacı Dr. Pınar Kaynak, açıklanan işsizlik oranı ile ilgili “TÜİK önceden üç aylık hareketli ortalamalar şeklinde açıklıyordu. Metodolojik değişikliğe gitti ve şu an aylık olarak açıklıyor. Bu metodolojik değişikliğe bağlı olarak da daha önceden rastlamadığımız bir azalma görmüş olabiliriz” ifadelerini kullandı.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırmacısı Dr. Pınar Kaynak, TÜİK’in bir önceki aya göre 2.5 daha düşük açıkladığı yüzde 10.6 işsizlik oranını ve bu azalmanın olası sebeplerini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir hali programında değerlendirdi.
Dr. Kaynak, kurum olarak tahminleri ile TÜİK’in açıklamasını “TÜİK’den 10 gün önce kendi tahminlerimizi açıklıyoruz. Haziran ayında işsizlik oranını 0.3 puan artışla bekliyorduk. Dün açıklanan rakamlar tahmin ettiğimizin aksi yönde gerçekleşti ve işsizlik oranları ciddi miktarda azaldı” diye karşılaştırdı.

‘Metodolojik değişikliğe bağlı olarak azalma görmüş olabiliriz’

TÜİK’in açıkladığı yüzdenin gösterdiği düşüşü ‘tarihsel’ olarak nitelendiren Dr. Kaynak, bu azalmanın arkasında olabilecek nedenleri “Bunun sebebi Mayıs’ın son üçüncü haftasıyla beraber Haziran döneminde kısıtların esnekleştirilmesine bağlı olarak ekonominin öncekine göre canlanmasına bağlı olarak işsizliği azaltıcı bir etki yapmış olabilir. İkinci olarak TÜİK önceden üç aylık hareketli ortalamalar şeklinde açıklıyordu. Yani açıklanan ay ortada olacak şekilde bir önceki ve bir sonraki ayı katarak ortalama açıklıyordu. Dönemlik bir işsizlik oranı oluyordu fakat metodolojik değişikliğe gitti ve şu an aylık olarak açıklıyor. Belki bu metodolojik değişikliğe bağlı olarak da daha önceden rastlamadığımız bir azalma görmüş olabiliriz” diye açıkladı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:09Araştırmacı Dr. Kaynak: İşsizlik oranında düşüş metodolojik değişikliğe bağlı olabilir
13:03Adıyaman'da 68 ev karantinaya alındı
12:51Sevgilisi şikayetçi olmuştu: Şule Çet davasının avukatı Umur Yıldırım için 3 ay uzaklaştırma kararı
12:46Kamuda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı
12:38Messi'den PSG'ye tarihi imza: Hayalim, bir Şampiyonlar Ligi Kupası daha kazanmak
12:33Uzaya gitme sırası tek hücreli Blob'da: Beyni yok ama çözüm üretebiliyor, 720 cinsel organı var
12:33Prof. Dr. Kurnaz: İstanbul 3 adaya bölünecek
12:32ATO Başkanı Baran: Türkiye'de işsizlik var ancak işsiz yok
12:32Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Nergiz, gözaltına alındı
12:25Tarkan: Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız katlediliyor, rahat bırakın doğayı artık
12:22'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
12:18Hong Kong'un en büyük öğretmen sendikası kapatıldı
12:07Azerbaycan: Ermenistan askerleri Kelbecer yönüne ateş etti
11:58İYİ Partili Çıray: Seçime doğru Akşener’e provokasyonlar artabilir
11:57Çin'de Kanada vatandaşı Spavor'a casusluktan 11 yıl hapis cezası
11:48Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın: Pandemi, 'aşısızların pandemisi'ne döndü
11:45Eğitim sendikalarının yeni bakandan talepleri neler?
11:43Oyuncu Ayşegül Çınar hakim karşısına çıktı: Kimseye 'Haritadan yer beğen' demedim
11:41Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'Özel Operasyonlar Aracı' ilk kez sergilenecek
11:41Van İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'i aşısız