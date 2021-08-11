https://tr.sputniknews.com/20210811/bartinda-siddetli-yagis-sel-ve-heyelana-neden-oldu-1047914347.html

Bartın'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu

Bartın'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yola açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T06:52+0300

2021-08-11T06:52+0300

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türkiye

sağanak yağış

sel

bartın

sağanak

sinan güner

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Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Bartın-Karabük karayolunun Yenihan mevkisinde oluşan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.Yağış nedeniyle Bartın- Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus kara yolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını söyledi. Vali Güner, burada da menfez göçmesi nedeniyle ileriye gidilemediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

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