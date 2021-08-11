Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210811/bartinda-siddetli-yagis-sel-ve-heyelana-neden-oldu-1047914347.html
Bartın'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu
Bartın'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu
Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yola açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T06:52+0300
2021-08-11T06:55+0300
türkiye
sağanak yağış
sel
bartın
sağanak
sinan güner
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047914212_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_469e1152932d1e3e20f132e56748932b.jpg
Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Bartın-Karabük karayolunun Yenihan mevkisinde oluşan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.Yağış nedeniyle Bartın- Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus kara yolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını söyledi. Vali Güner, burada da menfez göçmesi nedeniyle ileriye gidilemediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
türkiye
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Haber bandı
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047914212_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_4708a979502c1e602c210eb6cd3fbb4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sağanak yağış, sel, bartın, sağanak, sinan güner

Bartın'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu

06:52 11.08.2021 (güncellendi: 06:55 11.08.2021)
© AA / Selim BostancıBartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yola açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü.
Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yola açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA / Selim Bostancı
Abone ol
Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yola açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.
Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Bartın-Karabük karayolunun Yenihan mevkisinde oluşan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle Bartın- Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.
Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
© AA / Selim BostancıBartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yola açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü.
Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yola açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yola açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü.
© AA / Selim Bostancı
Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus kara yolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını söyledi.
© AA / Selim BostancıBartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yola açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü.
Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yola açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yola açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü.
© AA / Selim Bostancı
Vali Güner, burada da menfez göçmesi nedeniyle ileriye gidilemediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. (Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkisi) Dere yatağında evler vardı oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akören Söküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliğinden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar."
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
Haber bandıSon Dakika
06:52Bartın'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu
06:39Sağlıkçılar izin yasağına tepki gösterdi: Kabul edilemez
06:27Kazaların ardından 43 ilin geçiş noktasında otobüs denetimi
06:12Bursa'da bir parkta erkek cesedi bulundu
05:54Ankara'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
05:39Çin'de, vahşi fillerin ilerlediği güzergahta 150 binden fazla kişi tahliye edildi
05:21Almanya'da sel sonrası yeniden yapılanma için 30 milyar euroluk fon
04:59National Interest: Rusya'nın T-90S tankı, zırhlı bir katil
04:49Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
04:27Kommersant: Kuzey Star, Rus işveren için iki buzkıran geminin inşaatını üstlendi
04:14IŞİD, Kerkük'te elektrik hatlarına saldırdı
03:55Kırım'da tuzdan arındırma tesisi ve rezervuarlar inşa edilecek
03:31San Marino Enstitüsü’nün Sputnik V ile ilgili açıklamasına Duma’dan değerlendirme
03:18Fatih Altaylı: Delirmek üzereyim
02:48Saldırıya uğrayan boksör Ünsal Arık: Alman polisi Türk'ü Türk'ten koruyor, üzülüyorum
02:35UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yükselen takımlar belli oldu
02:32İSİG: Salgın sürecinde Türkiye, tarihin en büyük ‘işçi kırımı’ ile karşı karşıya kaldı
02:02Lukaşenko’dan hükümete, Batı yaptırımlarına karşı misilleme talimatı
01:42Ankara’da yeni ağaçlandırılan alanda yangın çıktı, ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı
01:41ABD'den İsrail ve Fransa dahil 8 ülkeye 'seyahat etmeyin' uyarısı