https://tr.sputniknews.com/20210811/chplileri-asmak-sart-diyen-akcakale-belediye-baskan-yardimcisi-cokan-gorevden-alindi-1047918974.html

'CHP'lileri asmak şart' diyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Çokan görevden alındı

'CHP'lileri asmak şart' diyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Çokan görevden alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediyesi Başkan Yardımcısı Navi Çokan, sosyal medya hesabından 'CHP'lileri asmak şart' şeklindeki paylaşımının ardından görevinden... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T10:56+0300

2021-08-11T10:56+0300

2021-08-11T10:56+0300

türkiye

chp

şanlıurfa

akçakale

belediye

aziz aydınlık

navi çokan

hayrettin cidir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047918898_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_9159d525342f1367d33f9f5ce2bdc591.jpg

Akçakale Belediyesi Başkan Yardımcısı Navi Çokan, orman yangınları sırasında sosyal medya hesabından, “Bu ülkeye atandığı günden beri, bu ülkenin insanına dayatmacı politikalarını her fırsatta sürdürmeye devam eden CHP gibi bir lanet parti yer yüzünde var mıdır? Bu sefer ciğerlerimizi hedef alan politikalar peşinde. Bunları asmak şart. Hiçbir zaman halkı dinlemediler. Hep zoraki, hep zoraki” paylaşımında bulundu.Çokan'ın bu paylaşımı tepki çekti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ile CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir, Navi Çokan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.'Tasvip etmemiz mümkün değildir'Yaşananların ardından Akçakale Belediyesi, Çokan'ın görevden alındığını duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

türkiye

şanlıurfa

akçakale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Haber bandı

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, şanlıurfa, akçakale, belediye, aziz aydınlık, navi çokan, hayrettin cidir