https://tr.sputniknews.com/20210811/dustugu-su-yalagina-sikisan-inegi--cevredekiler-kurtardi-1047944400.html

Düştüğü su yalağına sıkışan ineği çevredekiler kurtardı

Düştüğü su yalağına sıkışan ineği çevredekiler kurtardı

Artvin’in Ardanuç ilçesinde su yalağına düşerek içerisinde sıkışan inek vatandaşlar tarafından yoğun uğraşlar sonrası kurtarıldı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T18:52+0300

2021-08-11T18:52+0300

2021-08-11T19:02+0300

yaşam

inek

su

kurtarma

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Bereket köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlen Dalahet Yayla Şenlikleri ve Boğa Güreşleri yapıldı. 115'inci kez düzenlenen festivale sunucu olarak katılan Şakir Kara, yol üzerinde hayvanlar için yapılan su yalağına bir ineğin düşerek sıkıştığını gördü. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre İneği sıkıştığı yerden kurtarmak için çevredeki vatandaşlardan yardım isterken, çağrıya cevap veren vatandaşlar inek için seferber oldu. Kara, o anları ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Büyük uğraşlar sonrası inek sıkıştığı yerden yara almadan kurtarıldı.Sunucu Şakir Kara, yaptığı açıklamada "Bir an önce festival alanına gitmem gerekiyordu. Fakat ineği o şekilde orada bırakamazdık. Vatandaşlardan yardım istedik sağ olsunlar herkes seferber oldu. İlginç bir şekilde diğer ineklerin pür dikkat şekilde arkadaşının kurtulmasını bekliyordu. Şükür yara almadan kurtarıldı. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

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inek, su, kurtarma