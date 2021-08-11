https://tr.sputniknews.com/20210811/facebook-rusyadan-300den-fazla-hesabi-kaldirdi-1047908031.html

Facebook, Rusya’dan 300’den fazla hesabı kaldırdı

Facebook, Rusya’dan 300’den fazla hesabı kaldırdı

Facebook, popüler Batı yapımı Kovid-19 aşılarının güvenilirliğini baltalamak amacıyla insanların aşı olduktan sonra şempanzeye dönüştüğü memler dağıtan Rusya... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T00:02+0300

2021-08-11T00:02+0300

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Facebook’un Temmuz raporunda, “Rusya’dan 65 Facebook ve 243 Instagram hesabını kaldırdık. Bu hesapların, işlemleri genel olarak Rusya’dan yürüten ve İngiltere’de tescilli olan marketing şirketi Fazze ile ilişkilendiriyoruz” ifadesine yer verildi.Hesapların Hindistan, Latin Amerika ve daha az oranda ABD’ye odaklı olduğu, ama büyük takipçi kitleye sahip olamadığı ifade edildi.Bu hesaplardan, 2020 Kasım-Aralık döneminde, “AstraZeneca aşısının insanları şempanzeye dönüştürdüğünü iddia eden” memlerin ve yorumların yayınlandığı aktarılan raporda, 5 aylık suskunluktan sonra Pfizer aşısının saldırılara maruz kaldığı, hackerler tarafından elde edildiği iddia edilen kapalı bir belgenin yayınlandığı belirtildi.Raporda, “Kampanya yanlış bilgilendirme amaçlıydı, çok sayıda internet forumunda yanıltıcı yayınlar ve dilekçeler üretildi” dendi.

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rusya, facebook, hesap