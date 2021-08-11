https://tr.sputniknews.com/20210811/gintsburg-sputnik-v-asisi-kendini-kanitladi-1047925646.html
Gintsburg: Sputnik V aşısı kendini kanıtladı
Gintsburg: Sputnik V aşısı kendini kanıtladı
Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, geliştirdikleri Sputnik V aşısının yapısının Kovid-19’la mücadelede en iyi ve en etkilisi... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T13:56+0300
2021-08-11T13:56+0300
2021-08-11T13:56+0300
koronavirüs
rusya
aşı
aleksandr gintsburg
sputnik v
gamaleya araştırma merkezi
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
delta varyantı
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İzvestiya gazetesine konuşan Gintsburg, “İki vektörlü aşılama yöntemi kendini kanıtladı. Burada belli başlı öngörülerden bahsetmiyoruz, daha önceki Ebola ve MERS aşılar üzerinden elde edilen deneyimler mevcut, ekibimiz bu deneyime sahip. Sputnik V aşısı yıl içinde kendini tamamen kanıtlamış durumda” ifadelerini kullandı.Sputnik V’nin etkisi hakkındaki öngörülerinin gerçeğe dönüştüğünü belirten Gintsburg, aşının yapısı itibarıyla bugün en iyi ve en etkili aşı olduğunu kaydetti.Diğer vektör aşıların neden Sputnik V aşısı kadar etkili olmadığı sorusunu yanıtlayan Gintsburg, bu aşılarda ‘güçlendirici’ unsurun olmamasından kaynaklandığını belirtti.‘Hamile annede gelişen antikor, bebeği koruyor’Gamaleya Başkanı, “Hamilelerde aşılama normal ilerliyor ve bebeği hiçbir şekilde etkilemiyor. Yenidoğan bebeğe geçen antikorlara gelince, bu bebeğin 6-7 aya kadar sahip olduğu tek koruma. Annedeki antikorlar bebeğin olası Kovid-19 patojeniyle enfekte olmasını engelliyor” dedi.‘Çocuklar için olan Kovid-19 eylülde tescillenebilir’Gintsburg, “Şu anda klinik testlerin genişletilmiş ikinci aşaması öncesinde rapor hazırlıyoruz, 15 Eylül itibarıyla çocuk aşısını tescilleyebileceğiz, böylece aynı zamanda okul çocuklarına da aşı yapılabilecek” ifadelerini kullandı.Gamaleya Başkanı, aşının geliştiricilerinden klinik testlerin üçüncü aşamasının 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilmesinin istenebileceğini, bu durumda tescil işlemini eylüle yetiştiremeyeceklerini belirtti.Başkan Gintsburg, “Bu beni çok endişelendiriyor, zira şu sıralar virüsün Delta varyantı yayılıyor, çocuklar okula gidecek” dedi.Gintsburg’a göre ergenler için de iki aşı çeşidi bulunuyor. Bu aşıların biri 1:10 oranında, diğeri de 1:5 oranında seyreltilmiş aşı. İlk aşıda hiçbir yan etki görülmüyor, ikincisinde de sadece 37.5 santigrat derece sınırlarında ateş görülüyor.‘Burundan uygulanan aşının klinik öncesi testleri tamamlandı’Gintsburg, “Klinik öncesi testler tamamlandı, klinik testlere başlamamız gerekiyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210523/gintsburg-asi-olup-hastalanan-kisiler-post-kovid-sendromunu-daha-hafif-gecirecek-1044566948.html
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rusya, aşı, aleksandr gintsburg, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, delta varyantı
Gintsburg: Sputnik V aşısı kendini kanıtladı
Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, geliştirdikleri Sputnik V aşısının yapısının Kovid-19’la mücadelede en iyi ve en etkilisi olduğunu ifade etti. Gintsburg’a göre, Sputnik V yıl içinde kendini kanıtladı.
İzvestiya gazetesine konuşan Gintsburg, “İki vektörlü aşılama yöntemi kendini kanıtladı. Burada belli başlı öngörülerden bahsetmiyoruz, daha önceki Ebola ve MERS aşılar üzerinden elde edilen deneyimler mevcut, ekibimiz bu deneyime sahip. Sputnik V aşısı yıl içinde kendini tamamen kanıtlamış durumda” ifadelerini kullandı.
Sputnik V’nin etkisi hakkındaki öngörülerinin gerçeğe dönüştüğünü belirten Gintsburg, aşının yapısı itibarıyla bugün en iyi ve en etkili aşı olduğunu kaydetti.
Diğer vektör aşıların neden Sputnik V aşısı kadar etkili olmadığı sorusunu yanıtlayan Gintsburg, bu aşılarda ‘güçlendirici’ unsurun olmamasından kaynaklandığını belirtti.
‘Hamile annede gelişen antikor, bebeği koruyor’
Gamaleya Başkanı, “Hamilelerde aşılama normal ilerliyor ve bebeği hiçbir şekilde etkilemiyor. Yenidoğan bebeğe geçen antikorlara gelince, bu bebeğin 6-7 aya kadar sahip olduğu tek koruma. Annedeki antikorlar bebeğin olası Kovid-19 patojeniyle enfekte olmasını engelliyor” dedi.
‘Çocuklar için olan Kovid-19 eylülde tescillenebilir’
Gintsburg, “Şu anda klinik testlerin genişletilmiş ikinci aşaması öncesinde rapor hazırlıyoruz, 15 Eylül itibarıyla çocuk aşısını tescilleyebileceğiz, böylece aynı zamanda okul çocuklarına da aşı yapılabilecek” ifadelerini kullandı.
Gamaleya Başkanı, aşının geliştiricilerinden klinik testlerin üçüncü aşamasının 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilmesinin istenebileceğini, bu durumda tescil işlemini eylüle yetiştiremeyeceklerini belirtti.
Başkan Gintsburg, “Bu beni çok endişelendiriyor, zira şu sıralar virüsün Delta varyantı yayılıyor, çocuklar okula gidecek” dedi.
Gintsburg’a göre ergenler için de iki aşı çeşidi bulunuyor. Bu aşıların biri 1:10 oranında, diğeri de 1:5 oranında seyreltilmiş aşı. İlk aşıda hiçbir yan etki görülmüyor, ikincisinde de sadece 37.5 santigrat derece sınırlarında ateş görülüyor.
‘Burundan uygulanan aşının klinik öncesi testleri tamamlandı’
Gintsburg, “Klinik öncesi testler tamamlandı, klinik testlere başlamamız gerekiyor” dedi.