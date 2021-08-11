https://tr.sputniknews.com/20210811/istanbulda-kacak-yollarla-avlanan-yarim-ton-midye-denize-birakildi-1047928679.html

İstanbul'da kaçak yollarla avlanan yarım ton midye denize bırakıldı

İstanbul'da kaçak yollarla avlanan yarım ton midye denize bırakıldı

İstanbul Sarayburnu'nda kaçak olarak avlanan 500 kilogram midyeye el konuldu. Canlı olduğu belirlenen midyeler, denize bırakıldı. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T14:59+0300

2021-08-11T14:59+0300

2021-08-11T14:59+0300

türkiye

istanbul

zabıta

orman

sarayburnu

midye

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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar üzerine Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ve Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği ekipleri geçen cuma Fatih Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi Sarayburnu kıyı şeridinde kaçak midye avcılığı yapanlara denetim yaptı.Denetimde yasak alanda avlanan 20 çuval içinde yaklaşık 500 kilogram midye ele geçirildi. Canlı olduğu tespit edilen midyeler, denize bırakıldı.

türkiye

istanbul

sarayburnu

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istanbul, zabıta, orman, sarayburnu, midye