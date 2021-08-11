https://tr.sputniknews.com/20210811/istiklal-caddesinde-mobil-asi-noktasi-randevusuz-yapiliyor-1047941048.html

İstiklal Caddesi’nde mobil aşı noktası: Randevusuz yapılıyor

İstiklal Caddesi’nde mobil aşı noktası: Randevusuz yapılıyor

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde belediye, Kovid-19’la mücadele kapsamında İstiklal Caddesi’nde mobil aşı noktası kurdu. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T17:19+0300

2021-08-11T17:19+0300

2021-08-11T17:19+0300

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koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

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Kentin önemli tarihi, turistik noktalarının başında gelen ve günün hemen her saatinde kalabalık olan İstiklal Caddesi’nde Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi’ndeki noktada, sırası gelenlerin aşısı yapılıyor.Aşı olmak isteyenler, randevu almadan aşı yaptırabiliyor.Mobil aşı noktasındaki uygulama 13 Ağustos Cuma günü, saat 17:00’ye kadar sürecek.

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istanbul, korona, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri