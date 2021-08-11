İstiklal Caddesi’nde mobil aşı noktası: Randevusuz yapılıyor

Kentin önemli tarihi, turistik noktalarının başında gelen ve günün hemen her saatinde kalabalık olan İstiklal Caddesi’nde Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi’ndeki noktada, sırası gelenlerin aşısı yapılıyor.Aşı olmak isteyenler, randevu almadan aşı yaptırabiliyor.Mobil aşı noktasındaki uygulama 13 Ağustos Cuma günü, saat 17:00’ye kadar sürecek.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde belediye, Kovid-19’la mücadele kapsamında İstiklal Caddesi’nde mobil aşı noktası kurdu.
Kentin önemli tarihi, turistik noktalarının başında gelen ve günün hemen her saatinde kalabalık olan İstiklal Caddesi’nde Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi’ndeki noktada, sırası gelenlerin aşısı yapılıyor.
Aşı olmak isteyenler, randevu almadan aşı yaptırabiliyor.
Mobil aşı noktasındaki uygulama 13 Ağustos Cuma günü, saat 17:00’ye kadar sürecek.