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Kılıçdaroğlu:Ülkemizde Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açık
Kılıçdaroğlu:Ülkemizde Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açık
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden provokasyon yapıldığını belirterek, "Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T19:02+0300
2021-08-11T19:02+0300
suriye
kemal kılıçdaroğlu
göçmen
afgan
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Son günlerde ülkemizdeki Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açıktır. Göndere Afgan bayrağı çekme, sözde gazeteci bir provokatörün verdiği mesajlar, Suriyeli bir gencin 'CHP'ye karşı birleşelim' çağrıları, saldırı ve ölümler... Ben bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum" dedi.Kılıçdaroğlu, "Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz; ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin" diye yazdı.
bu siteyi hiç ama hiç beğenmedim. Eski sitenin tasarımı çok daha güzeldi.
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suriye, kemal kılıçdaroğlu, göçmen, afgan

Kılıçdaroğlu:Ülkemizde Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açık

19:02 11.08.2021
© AA / Aytaç ÜnalKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA / Aytaç Ünal
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden provokasyon yapıldığını belirterek, "Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Son günlerde ülkemizdeki Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açıktır. Göndere Afgan bayrağı çekme, sözde gazeteci bir provokatörün verdiği mesajlar, Suriyeli bir gencin 'CHP'ye karşı birleşelim' çağrıları, saldırı ve ölümler... Ben bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz; ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin" diye yazdı.
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Popüler yorumlar
bu siteyi hiç ama hiç beğenmedim. Eski sitenin tasarımı çok daha güzeldi.
SSSergen Salmanoğlu
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