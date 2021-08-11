https://tr.sputniknews.com/20210811/koloniyal-musilaj-uyarisi-cevre-felaketlerine-yol-acabilir-1047914705.html

'Koloniyal müsilaj' uyarısı: 'Çevre felaketlerine yol açabilir'

'Koloniyal müsilaj' uyarısı: 'Çevre felaketlerine yol açabilir'

Uzmanlar, Marmara’da ortaya çıkan yeni müsilaj türlerinin ‘koloniyal’ özellikleriyle çevre felaketlerine yol açabileceğine dikkat çekiyor. 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T07:36+0300

2021-08-11T07:36+0300

2021-08-11T07:36+0300

türkiye

marmara denizi

çevre

müsilaj

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Bilim insanları, Marmara Denizi’nde yeni tespit edilen müsilaj türlerinin “sonradan taşınan ve koloniyal” özellikleriyle çevre felaketlerine yol açabileceği uyarısında bulundu. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Sevim Polat, ortama sonradan gemi balast sularıyla taşınması muhtemel olan phaeocystis pouchetii türünün çevre felaketlerine neden olabileceğini belirterek “Bu türün daha çok kolonyal formları aşırı artış gösteriyor ve köpüklenme benzeri görünüm ve risk ortaya çıkıyor” dedi. Öner Yılmaz'ın haberine göre İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Neslihan Özdelice ise, müsilajın, “phaeocystis” türünün hızlı koloni oluşturduğunu dile getirirerek, “Eğer gerekli tedbir alınmazsa devasa, boyumuzu aşan köpüklenme olaylarına sebep olur” ifadelerini kullandı. 'Çok daha riskli bir durumla karşı karşıya kalabileceğiz'TBMM İklim Komisyonu’nda sunum yapan Prof. Dr. Polat, Marmara’daki müsilaj olayında farklı diatom ve dinoflagellat türlerinin arttığını dile getirirken, kayıt altına alınan yeni türlerin bölgede görüldüğünü kaydetti. Polat, şunları söyledi: 'Soframızda yiyecek balığı dahi bulamayız'Prof. Dr. Neslihan Özdelice de denizlerde müsilaja yol açan planktonların yok edilmesi önerisinin doğru olmadığını, denizde başka canlarının yaşam formlarını bu organizmalardan beslenerek sürdürdüğünü söyledi. Özdelice, “Bırakalım yaşasın yoksa bunlar olmadığı takdirde soframızda yiyecek balığı dahi bulamayız. Bizim, bunların müsilaja yol açan stres koşullarını yok etmemiz gerekir” dedi. Marmara’nın kapalı iç deniz olması nedeniyle kirleticilerin suda kalma süresinin uzun olduğuna dikkat çeken Özdelice, şunları söyledi:‘Hızla kolonileşiyorlar’ Gemi balast sularıyla taşınması muhtemel olan müsilaj türlerine değinen Özdelice, Ege Denizi’nde yeni kaydı yapılan “phaeocystis pouchetii”nin görüldüğünü ifade etti. Özdelice, “Şimdi, Ege’de var, Karadeniz’de var, Marmara’da olmaması imkânsız; ya çok azdı yani etkisi bizlerin belki mikroskopta gözlem olarak kaçırabileceğimiz bir konumdaydı ama bu dönem sayısını oldukça artırarak köpüklenme olayına sebep oldu. Erdek’ten görüntü var o tarihe kadar phaeocystis’in olabileceğini düşünmüyorduk ama görüntüyü gördüğümüz zaman, gözleme odaklandık, hem koloni halini hem de hareketli evresini yakalama şansına sahip olduk” ifadelerini kullandı.

türkiye

marmara denizi

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marmara denizi, çevre, müsilaj