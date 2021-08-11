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RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'li Taşçı'nın toplantıdan çıkarılmasıyla ilgili açıklama
RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'li Taşçı'nın toplantıdan çıkarılmasıyla ilgili açıklama
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP'li İlhan Taşçı'nın toplantıya alınmamasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Sosyal medya paylaşımlarıyla ihsas-ı rey yapan üyemiz... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T16:25+0300
2021-08-11T16:29+0300
rtük
ilhan taşçı
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kurulun CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşçı'nın toplantıya alınmamasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.Şahin, "Üst kurul toplantısı öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ihsas-ı rey yapan üyemiz Sn. İlhan Taşçı’nın sadece ilgili dosyaların görüşülmesi sırasında toplantıdan çıkarılmasını müzakere ettik" dedi."İlgili mevzuat çerçevesinde Üst Kurul’da yapılan oylama sonucunda RTÜK Üyesi Sn. Taşçı’nın sadece bahse konu dosyaların müzakerelerine katılmaması kararı alınmıştır" ifadesini kullanan Şahin, olayın çarpıtılmaması gerektiğini söyledi.CHP'li Taşçı ne demişti?Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, yangına ilişkin haber ve görüntüleri paylaşan FOX TV, Habertürk, Halk TV, Tele 1 ve KRT hakkında ceza isteminin karara bağlanacağını duyurduğunu hatırlatmıştı."Ne yönde bir karar çıkacağına, benim nasıl oy kullanacağıma ilişkin en ufak bir imada dahi bulunmadığım yaptığım paylaşımda açıkça görülecektir" ifadesini kullanan Taşçı, şunları kaydetmişti:"Ayrıca, RTÜK yasasının 38. maddesinin 4. fıkrası; üyelerin kurumla ilgili gizlilik yaşıyan bilgileri ve yayıncılara ait sırları açıklamasını yasakları. Yasanın 40. maddesinin 5. fıkrasında da üst kurul toplantılarındaki müzakerelerin gizli olduğu hüküm altına alınmıştır.Müzakerelerin gizliliği kuralına her zaman özen göstermişimdir. Elbette çoğunluğun görüşüne katılmadığım toplantılarda alınan kararlarla ilgili karşı oyumu kamuoyuna duyuruyorum, zaten aleni bu kararlar RTÜK’ün internet sayfasında da yayınlanmaktadır.RTÜK üyesi olarak benim sorumluluğum, halkın haber alma hakkına ilişkin iktidarın RTÜK eliyle koymaya çalıştığı kısıtlamalara karşı çıkmaktadır. Bu yöndeki düşüncelerimi ve eylemlerimi kamu yararı doğrultusunda toplumla paylaşmak da bu sorumluluğumun ve görevimin bir parçasıdır. Ne RTÜK Yasası’nda ne de başkaca bir mevzuatta benim bu özgürlüğümü kısıtlayacak bir düzenleme ve hüküm yoktur.RTÜK Yasası’nın tek istisnası müzakerelerin gizliliği kuralıdırı. Bu kuralı ihlal ettiğimi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bile dile getiremedi, getiremez de. Varsa öyle bir iddiası buyursun kanıtlasın. Dolayısıyla benim hangi hukuki gerekçeyle bugünkü üst kurul toplantısına katılmamamın ve görevimi yerine getirmemin engellendiğini açıklama sorumluluğu RTÜK Başkanı’na aittir.Anlaşılan iktidarın RTÜK aracılığıyla son dönemde giderek artan antidemokratik karar ve eylemlerini kamuyla paylaşıyor; kapalı kapılar ardında yürüttükleri işlemleri deşifre ediyor olmamdan rahatsızlık duyuluyor.RTÜK’te kimi zaman talimatla kimi zaman kişiye özel mesajlarla TV yayınlarının içeriğine yönelik müdahelelerini deşifre etmem ve kamuoyunun tüm bu olup bitenlerden haberdar olması, hukuka aykırı uygulamaların ortaya dökülmesi bugünkü toplantıda benimle ilgili alınan keyfi kararda etkili olmuştur."Kanallara yangın cezasıToplantıda KRT, FOX TV, Habertürk, Halk TV ve Tele 1’e oy çokluğu ile ceza kesildi. Ceza talepleri, 'kriz zamanı habercilik etiğinden uzak yayın yapmak', 'belirli konuların sürekli gündemde tutularak algı oluşturmak', 'gerilimi artıracak yorum yapmak' ve 'kaygı verici görüntülerin, abartılı seslendirme tarzı, alev ve duman görüntüleri eş zamanlı olarak aktarmak' gerekçelerine dayandırıldı. Taleplerden birinde "Muhabir de mağdurlardan biri olmuş ve yaşadığı bireysel stresi abartılı bir şekilde aktarmıştır" gerekçesinin kullanılması dikkat çekti.Toplantının ardından RTÜK’ün CHP'li üyesi Okan Konuralp, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:“RTÜK’ün bugünkü toplantısı, çökmekte olan bir siyasi iradenin hezeyanlarına sahne oldu. Meraklısı için not: ‘Hezeyan’ saçmalama, demek. Kurul üyemiz İlhan Taşcı, ihsas-ı rey yaptığı gerekçesiyle, -Ebubekir Şahin’in talebiyle- oy çokluğuyla toplantıdan çıkartıldı.'Siyasilere de sansür uygulandı'Bu karar kurulun hukuk tanımaz hezeyanlarının ilk örneğiydi. Devamında, muhabirinin ‘O kadar hızlı geliyor ki alevler, kabus gibi…’ ifadesini de kullandığı canlı yayını nedeniyle FOX TV’ye para cezası verdi. RTÜK, Ebubekir Şahin’in ‘Yangın haberlerine sansür’ talimatına yönelik -aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘Ağır sansür altındayız’ tepkisinin de olduğu- açıklamaları, yorumlarıyla haberleştiren kanalları da cezalandırdı; yani doğrudan siyasilere de sansür uyguladı.RTÜK, Fatih Altaylı’nın aşı karşıtlığını hiçbir bilimsel veriye dayanmaksızın sürdürenlere yönelik tepkisi nedeniyle Habertürk’ü de cezalandırdı. Aşı karşıtları eminim ‘RTÜK’ün bu akıl/ bilim dışı desteğini’ unutmayacaktır. CHP Milletvekili Atila Sertel’in Mehmet Barlas hakkındaki sözlerine de siper olan RTÜK, sansür talimatına tepkiler de dahil orman yangınlarıyla ilgili yayınları nedeniyle 6 kanala, toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza verdi.Son sözüm şu olsun: Doğru durduğumuz için eğriler belasını bulmaktadır ki bela da ‘İçinden çıkılması güç durum’ demektir. Biten bir dönemin hezeyanlarına kapılmadan hep birlikte yolumuza devam edeceğiz; ‘Herkes için adalet’ diyerek. Kimsenin şüphesi olmasın, başaracağız…”
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rtük, ilhan taşçı

RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'li Taşçı'nın toplantıdan çıkarılmasıyla ilgili açıklama

16:25 11.08.2021 (güncellendi: 16:29 11.08.2021)
© AAEbubekir Şahin
Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© AA
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP'li İlhan Taşçı'nın toplantıya alınmamasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Sosyal medya paylaşımlarıyla ihsas-ı rey yapan üyemiz Sn. İlhan Taşçı’nın sadece ilgili dosyaların görüşülmesi sırasında toplantıdan çıkarılmasını müzakere ettik" dedi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kurulun CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşçı'nın toplantıya alınmamasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.
Şahin, "Üst kurul toplantısı öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ihsas-ı rey yapan üyemiz Sn. İlhan Taşçı’nın sadece ilgili dosyaların görüşülmesi sırasında toplantıdan çıkarılmasını müzakere ettik" dedi.
"İlgili mevzuat çerçevesinde Üst Kurul’da yapılan oylama sonucunda RTÜK Üyesi Sn. Taşçı’nın sadece bahse konu dosyaların müzakerelerine katılmaması kararı alınmıştır" ifadesini kullanan Şahin, olayın çarpıtılmaması gerektiğini söyledi.

CHP'li Taşçı ne demişti?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, yangına ilişkin haber ve görüntüleri paylaşan FOX TV, Habertürk, Halk TV, Tele 1 ve KRT hakkında ceza isteminin karara bağlanacağını duyurduğunu hatırlatmıştı.
"Ne yönde bir karar çıkacağına, benim nasıl oy kullanacağıma ilişkin en ufak bir imada dahi bulunmadığım yaptığım paylaşımda açıkça görülecektir" ifadesini kullanan Taşçı, şunları kaydetmişti:
"Ayrıca, RTÜK yasasının 38. maddesinin 4. fıkrası; üyelerin kurumla ilgili gizlilik yaşıyan bilgileri ve yayıncılara ait sırları açıklamasını yasakları. Yasanın 40. maddesinin 5. fıkrasında da üst kurul toplantılarındaki müzakerelerin gizli olduğu hüküm altına alınmıştır.
Müzakerelerin gizliliği kuralına her zaman özen göstermişimdir. Elbette çoğunluğun görüşüne katılmadığım toplantılarda alınan kararlarla ilgili karşı oyumu kamuoyuna duyuruyorum, zaten aleni bu kararlar RTÜK’ün internet sayfasında da yayınlanmaktadır.
RTÜK üyesi olarak benim sorumluluğum, halkın haber alma hakkına ilişkin iktidarın RTÜK eliyle koymaya çalıştığı kısıtlamalara karşı çıkmaktadır. Bu yöndeki düşüncelerimi ve eylemlerimi kamu yararı doğrultusunda toplumla paylaşmak da bu sorumluluğumun ve görevimin bir parçasıdır. Ne RTÜK Yasası’nda ne de başkaca bir mevzuatta benim bu özgürlüğümü kısıtlayacak bir düzenleme ve hüküm yoktur.
RTÜK Yasası’nın tek istisnası müzakerelerin gizliliği kuralıdırı. Bu kuralı ihlal ettiğimi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bile dile getiremedi, getiremez de. Varsa öyle bir iddiası buyursun kanıtlasın. Dolayısıyla benim hangi hukuki gerekçeyle bugünkü üst kurul toplantısına katılmamamın ve görevimi yerine getirmemin engellendiğini açıklama sorumluluğu RTÜK Başkanı’na aittir.
Anlaşılan iktidarın RTÜK aracılığıyla son dönemde giderek artan antidemokratik karar ve eylemlerini kamuyla paylaşıyor; kapalı kapılar ardında yürüttükleri işlemleri deşifre ediyor olmamdan rahatsızlık duyuluyor.
RTÜK’te kimi zaman talimatla kimi zaman kişiye özel mesajlarla TV yayınlarının içeriğine yönelik müdahelelerini deşifre etmem ve kamuoyunun tüm bu olup bitenlerden haberdar olması, hukuka aykırı uygulamaların ortaya dökülmesi bugünkü toplantıda benimle ilgili alınan keyfi kararda etkili olmuştur."

Kanallara yangın cezası

Toplantıda KRT, FOX TV, Habertürk, Halk TV ve Tele 1’e oy çokluğu ile ceza kesildi. Ceza talepleri, 'kriz zamanı habercilik etiğinden uzak yayın yapmak', 'belirli konuların sürekli gündemde tutularak algı oluşturmak', 'gerilimi artıracak yorum yapmak' ve 'kaygı verici görüntülerin, abartılı seslendirme tarzı, alev ve duman görüntüleri eş zamanlı olarak aktarmak' gerekçelerine dayandırıldı.
Taleplerden birinde "Muhabir de mağdurlardan biri olmuş ve yaşadığı bireysel stresi abartılı bir şekilde aktarmıştır" gerekçesinin kullanılması dikkat çekti.
Toplantının ardından RTÜK’ün CHP'li üyesi Okan Konuralp, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
“RTÜK’ün bugünkü toplantısı, çökmekte olan bir siyasi iradenin hezeyanlarına sahne oldu. Meraklısı için not: ‘Hezeyan’ saçmalama, demek. Kurul üyemiz İlhan Taşcı, ihsas-ı rey yaptığı gerekçesiyle, -Ebubekir Şahin’in talebiyle- oy çokluğuyla toplantıdan çıkartıldı.

'Siyasilere de sansür uygulandı'

Bu karar kurulun hukuk tanımaz hezeyanlarının ilk örneğiydi. Devamında, muhabirinin ‘O kadar hızlı geliyor ki alevler, kabus gibi…’ ifadesini de kullandığı canlı yayını nedeniyle FOX TV’ye para cezası verdi. RTÜK, Ebubekir Şahin’in ‘Yangın haberlerine sansür’ talimatına yönelik -aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘Ağır sansür altındayız’ tepkisinin de olduğu- açıklamaları, yorumlarıyla haberleştiren kanalları da cezalandırdı; yani doğrudan siyasilere de sansür uyguladı.
RTÜK, Fatih Altaylı’nın aşı karşıtlığını hiçbir bilimsel veriye dayanmaksızın sürdürenlere yönelik tepkisi nedeniyle Habertürk’ü de cezalandırdı. Aşı karşıtları eminim ‘RTÜK’ün bu akıl/ bilim dışı desteğini’ unutmayacaktır. CHP Milletvekili Atila Sertel’in Mehmet Barlas hakkındaki sözlerine de siper olan RTÜK, sansür talimatına tepkiler de dahil orman yangınlarıyla ilgili yayınları nedeniyle 6 kanala, toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza verdi.
Son sözüm şu olsun: Doğru durduğumuz için eğriler belasını bulmaktadır ki bela da ‘İçinden çıkılması güç durum’ demektir. Biten bir dönemin hezeyanlarına kapılmadan hep birlikte yolumuza devam edeceğiz; ‘Herkes için adalet’ diyerek. Kimsenin şüphesi olmasın, başaracağız…”
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