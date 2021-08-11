KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
Rusya: İki doz BioNTech aşısı olanlara, üçüncü doz olarak Sputnik Light uygulansın
18:10 11.08.2021 (güncellendi: 18:12 11.08.2021)
© Sputnik / Виталий БелоусовSputnik Light
© Sputnik / Виталий Белоусов
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu yetkilileri, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanlara üçüncü doz takviye aşı olarak Sputnik Light aşısının uygulanabileceğini belirtti. Yetkililer, söz konusu uygulamaya ilişkin klinik çalışmaların başlaması için Pfizer’a bir öneri sunduklarını söyledi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), iki doz BioNTech aşısı olanlarda koronavirüse karşı oluşan bağışıklığın korunması adına güçlendirici doz olarak Sputnik Light aşının uygulanmasına yönelik klinik denemeler gerçekleştirilmesini önerisinde bulundu.
RDIF yetkilileri, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
ABD ile İsrail’de Delta varyantı vakalarının çoğalması, mRNA aşılarının, bağışıklık tepkisini güçlendirmek ve süresini artırmak adına heterojen bir takviyeye gereksinim duyduğunu gösteriyor. Sputnik V aşısı, karıştırma ve eşleştirme yöntemi ile karışım aşı denemelerinin öncülüğünü yaptı ve Delta varyantına karşı yüzde 83.1 etkili olduğunu gösterdi. RDIF bugün Pfizer’a, Sputnik Light’ın (üçüncü doz olarak) takviye aşı şeklinde kullanılacağı denemeleri başlatmayı öneriyor.
Sputnik V, iki ayrı vektör içeren heterojen bir aşı. Karışım ile elde edilen söz konusu aşı geliştirme yönteminden ‘kokteyl aşı’ şeklinde de bahsediliyor. Sputnik Light da, iki doz şeklinde uygulanan Sputnik V aşısının tek dozluk hâli.
Delta cases surge in US & Israel shows mRNA vaccines need a heterogeneous booster to strengthen & prolong immune response.#SputnikV pioneered mix&match approach, combo trials & showed 83.1% efficacy vs Delta.— Sputnik V (@sputnikvaccine) August 11, 2021
Today RDIF offers Pfizer to start trial with Sputnik Light as booster pic.twitter.com/BTZEhyhWWw
Dünyada bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.
Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.