https://tr.sputniknews.com/20210811/rusya-iki-doz-biontech-asisi-olanlara-ucuncu-doz-olarak-sputnik-light-uygulansin-1047943028.html

Rusya: İki doz BioNTech aşısı olanlara, üçüncü doz olarak Sputnik Light uygulansın

Rusya: İki doz BioNTech aşısı olanlara, üçüncü doz olarak Sputnik Light uygulansın

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu yetkilileri, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanlara üçüncü doz takviye aşı olarak Sputnik Light aşısının uygulanabileceğini... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T18:10+0300

2021-08-11T18:10+0300

2021-08-11T18:12+0300

koronavirüs

rusya

uygulama

aşı

öneri

kovid-19

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

sputnik v

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), iki doz BioNTech aşısı olanlarda koronavirüse karşı oluşan bağışıklığın korunması adına güçlendirici doz olarak Sputnik Light aşının uygulanmasına yönelik klinik denemeler gerçekleştirilmesini önerisinde bulundu.RDIF yetkilileri, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: Sputnik V, iki ayrı vektör içeren heterojen bir aşı. Karışım ile elde edilen söz konusu aşı geliştirme yönteminden ‘kokteyl aşı’ şeklinde de bahsediliyor. Sputnik Light da, iki doz şeklinde uygulanan Sputnik V aşısının tek dozluk hâli.Dünyada bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.

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rusya, uygulama, aşı, öneri, kovid-19, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v