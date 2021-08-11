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Sağlık Bakanı: Tüm okullarımız zamanında açılacaktır
Sağlık Bakanı: Tüm okullarımız zamanında açılacaktır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm okulların zamanında açılacağını belirterek, "Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz mümkün değildir. Tüm okullarımız zamanında... 11.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-11T19:52+0300
2021-08-11T20:01+0300
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sağlık bakanı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yüksek aşılanma oranı sayesinde okulların açılacağını belirten Koca, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir." dedi.Aşılanma çağrılarını yineleyen Bakan Koca, "Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var." diye konuştu.Yüz yüze eğitimin öneminin altını çizen Koca, "Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Bilim Kurulu'muz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı" görüşü dile getirdi.Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü:
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sağlık bakanı

Sağlık Bakanı: Tüm okullarımız zamanında açılacaktır

19:52 11.08.2021 (güncellendi: 20:01 11.08.2021)
© İHAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
© İHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm okulların zamanında açılacağını belirterek, "Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz mümkün değildir. Tüm okullarımız zamanında açılacak çünkü artık aşı var" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Yüksek aşılanma oranı sayesinde okulların açılacağını belirten Koca, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir." dedi.
Aşılanma çağrılarını yineleyen Bakan Koca, "Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var." diye konuştu.
Yüz yüze eğitimin öneminin altını çizen Koca, "Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Bilim Kurulu'muz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı" görüşü dile getirdi.
Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir.

Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilan edeceğiz."

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