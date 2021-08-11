https://tr.sputniknews.com/20210811/selvi-bu-mesajlar-ne-darbe-tehlikesi-mi-var-1047916421.html

Selvi: Bu mesajlar ne, darbe tehlikesi mi var?

Selvi: Bu mesajlar ne, darbe tehlikesi mi var?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Partili bazı isimlerin sosyal medya paylaşımları ve meslektaşı Hilal Kaplan'ın köşe yazısı üzerine 'Bir darbe tehlikesi mi... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T09:33+0300

2021-08-11T09:33+0300

2021-08-11T09:33+0300

ak parti

türkiye

mahir ünal

hilal kaplan

darbe

abdulkadir selvi

hamza dağ

mustafa şen

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Bu mesajlar ne, darbe tehlikesi mi var?' başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti'nin önde gelen isimlerinden Hamza Dağ, Mahir Ünal, Bülent Turan ve Mustafa Şen'in "Birlik, beraberlik, ülkem, Türkiyem" şeklindeki sosyal medya paylaşımlarında önce bir anlam veremediğini söyledi."Sabah yazarı Hilal Kaplan’ın darbe uyarısı olan yazısını da okuduğum için ne oluyor, bilmediğimiz bir tehdit ya da tehlike mi var diye merak ettim" ifadesini kullanan Selvi, şunları kaydetti:"Hele hele bir darbe tehlikesi mi ima ediliyor diye çalmadık kapı bırakmadım. Ama işin gerçek yüzü farklı çıktı. Biraz rahatladım. Biraz da 'Sağduyu zamanı' diye çırpınan biri olarak birlik, beraberlik vurgusundan dolayı memnun oldum."'Tasada ve kıvançta birlik'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'e 'bu mesajlara neden ihtiyaç duyduklarını' sorduğunu belirten Selvi, aldığı yanıtı şöyle aktardı:"Bir yanda afetlerle boğuşuyoruz. Ama birileri bizi afetler üzerinden kutuplaştırmaya çalışıyor. Bu çağrılarımız ona karşı bir tepki. Ama aynı zamanda olimpiyatlarda sporcular büyük başarılara imza attılar. Bayrağımızı göndere çektirdiler. Bütün milletin yüzünü güldürdüler. Biz millet olmayı tasada ve kıvançta birlik olarak tanımlıyoruz. Kutuplaşmayı reddediyoruz. Siyaset üstü meselelerde birlik olmak gerektiğini savunuyoruz. Onun için, ‘Varlığımız birliğimiz, birliğimiz dirliğimiz, birliğimiz ve dirliğimiz Türkiyemiz’ diyoruz."Selvi, yazısının bu konudaki bölümünü "Birileri için ne felaketlerin insanlarımıza yaşattığı acılar ne de sporcularımızın olimpiyatlarda topladığı madalyalar önemli. Onlar milletimizin yaşadığı felaketlerden kendilerine saadetler çıkarmanın ve siyasi sonuç almanın peşindeler" diye noktaladı.

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ak parti, türkiye, mahir ünal, hilal kaplan, darbe, abdulkadir selvi, hamza dağ, mustafa şen