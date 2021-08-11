https://tr.sputniknews.com/20210811/tarkan-ulkemizin-dort-bir-yaninda-ormanlarimiz-katlediliyor-rahat-birakin-dogayi-artik-1047922037.html

Tarkan: Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız katlediliyor, rahat bırakın doğayı artık

Tarkan: Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız katlediliyor, rahat bırakın doğayı artık

Çevre sakinlerinin Akbelen Ormanı için yaptığı eyleme sanatçı Tarkan'dan destek geldi. Tarkan, "Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız katlediliyor. Rahat... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T12:25+0300

2021-08-11T12:25+0300

2021-08-11T12:25+0300

türkiye

orman

ağaç

tepki

çevre

tarkan

akbelen ormanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1a/1044362273_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_0a8ac85b8cabbb3121704ce9d606eb1c.jpg

Yeniköy Termik Santrali'ne kömür sağlamak için Milas’ın İkizköy Mahallesi Akbelen mevkiinde 750 dönümlük alandaki çam ağaçlarının kesilmek istenmesine karşı, İkizköylülerin eylemi Temmuz’dan bu yana devam ediyor. Sanatçı Tarkan ise yapılan eylemlere destek verdi, "Rahat bırakın doğayı artık" diyerek tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan, "Rant peşindeki doğa katliamcıları iklim krizinin uyarılarını ciddiye almıyor ve ormanlarımızı yok etmeye devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız katlediliyor. Rahat bırakın doğayı artık. Uyanın artık!" ifadelerini kullandı. Tarkan, paylaşımında, "#AkbelenOrmanınıTerketmiyoruz" etiketini kullandı.

türkiye

akbelen ormanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

orman, ağaç, tepki, çevre, tarkan, akbelen ormanı