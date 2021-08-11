Yeniköy Termik Santrali'ne kömür sağlamak için Milas’ın İkizköy Mahallesi Akbelen mevkiinde 750 dönümlük alandaki çam ağaçlarının kesilmek istenmesine karşı, İkizköylülerin eylemi Temmuz’dan bu yana devam ediyor. Sanatçı Tarkan ise yapılan eylemlere destek verdi, "Rahat bırakın doğayı artık" diyerek tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan, "Rant peşindeki doğa katliamcıları iklim krizinin uyarılarını ciddiye almıyor ve ormanlarımızı yok etmeye devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız katlediliyor. Rahat bırakın doğayı artık. Uyanın artık!" ifadelerini kullandı. Tarkan, paylaşımında, "#AkbelenOrmanınıTerketmiyoruz" etiketini kullandı.
Çevre sakinlerinin Akbelen Ormanı için yaptığı eyleme sanatçı Tarkan'dan destek geldi. Tarkan, "Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız katlediliyor. Rahat bırakın doğayı artık. Uyanın artık" dedi.
Yeniköy Termik Santrali'ne kömür sağlamak için Milas’ın İkizköy Mahallesi Akbelen mevkiinde 750 dönümlük alandaki çam ağaçlarının kesilmek istenmesine karşı, İkizköylülerin eylemi Temmuz’dan bu yana devam ediyor. Sanatçı Tarkan ise yapılan eylemlere destek verdi, "Rahat bırakın doğayı artık" diyerek tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan, "Rant peşindeki doğa katliamcıları iklim krizinin uyarılarını ciddiye almıyor ve ormanlarımızı yok etmeye devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız katlediliyor. Rahat bırakın doğayı artık. Uyanın artık!" ifadelerini kullandı. Tarkan, paylaşımında, "#AkbelenOrmanınıTerketmiyoruz" etiketini kullandı.