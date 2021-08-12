Ayancıklı gazeteci: 5 yılda bir sel olan dereye tomruk deposu kurulur mu? Tomruklar canımızı aldı

“Şehrimizi tam ortadan bölen Ayancık Çayı var. Bu çay, 1963’te de büyük bir sel yapmış insanlara demiş ki kentinizi sağlıklı kurun. O zaman da can kaybı ve mal kaybı olmuş. Sonrasında 5 yıl aralıklarla yine bu çayımız sel felaketini yaşattı ama bu selin özel bir durumu var. İlçemizdeki ormanın tomruk deposu kentin 10-15 km uzağındaki çay yatığına kurulu. 5 yılda bir sel felaketi olan kente böyle bir depo kurulmamalıdır. O tomruklar her selde canımızı alıyor, köprüleri kırıyor, malımızı topluyor gidiyor. Deremizin genişliği 120 metredir. Yürüyüş yolları, pazar yeri eklemeleri ile derenin yatağını 80 metreye düşürdüler, hatta bazı yerlerde 60 metre. Yukarıdan tomruk deposundan selle gelenler dere yatağını daha da daraltınca o tomruklar köprülerimizi kırdı, canımızı aldı. Tek sorun basiretsiz yöneticiler. Yıllarca bu acıları yaşadık ama buna rağmen hiç ders almadık.”