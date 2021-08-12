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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210812/ayancikli-gazeteci-5-yilda-bir-sel-olan-dereye-tomruk-deposu-kurulur-mu-tomruklar-canimizi-aldi----1047982015.html
Ayancıklı gazeteci: 5 yılda bir sel olan dereye tomruk deposu kurulur mu? Tomruklar canımızı aldı
Ayancıklı gazeteci: 5 yılda bir sel olan dereye tomruk deposu kurulur mu? Tomruklar canımızı aldı
Ayancık’taki selle ilgili konuşan gazeteci Erdoğan Erkaymaz "5 yılda bir sel olan yere tomruk deposu kurulur mu? Yukarıdan selle gelen tomruklar canımızı aldı"... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T22:29+0300
2021-08-12T22:29+0300
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sel
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Ankara Altındağ’da neler yaşandı? Kim gözaltında? Suriyeli çocuğun tartışma yaratan yaralı fotoğrafı
Ankara Altındağ’da neler yaşandı? Kim gözaltında? Suriyeli çocuğun tartışma yaratan yaralı fotoğrafı
Ayancık’ta yaşanan sel felaketini Sinop Gazeteciler Cemiyeti Ayancık Temsilcisi Erdoğan Erkaymaz RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Erkaymaz, “İlçemizdeki ormanın tomruk deposu kentin 10-15 km uzağındaki çay yatığına kurulu. 5 yılda bir sel olan yere tomruk deposu kurulur mu? Yukarıdan selle gelen tomruklar yatak daha da daralınca köprülerimizi kırdı, canımızı aldı” dedi. Erdoğan Erkaymaz sözlerine şöyle devam etti:'Yıllarca yaşadık ders almadık'
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sel, heyelan, felaket, аудио

Ayancıklı gazeteci: 5 yılda bir sel olan dereye tomruk deposu kurulur mu? Tomruklar canımızı aldı

22:29 12.08.2021
AKŞAM POSTASI
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Ayancık’taki selle ilgili konuşan gazeteci Erdoğan Erkaymaz "5 yılda bir sel olan yere tomruk deposu kurulur mu? Yukarıdan selle gelen tomruklar canımızı aldı" dedi.
Ayancık’ta yaşanan sel felaketini Sinop Gazeteciler Cemiyeti Ayancık Temsilcisi Erdoğan Erkaymaz RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Erkaymaz, “İlçemizdeki ormanın tomruk deposu kentin 10-15 km uzağındaki çay yatığına kurulu. 5 yılda bir sel olan yere tomruk deposu kurulur mu? Yukarıdan selle gelen tomruklar yatak daha da daralınca köprülerimizi kırdı, canımızı aldı” dedi.
Erdoğan Erkaymaz sözlerine şöyle devam etti:

'Yıllarca yaşadık ders almadık'

“Şehrimizi tam ortadan bölen Ayancık Çayı var. Bu çay, 1963’te de büyük bir sel yapmış insanlara demiş ki kentinizi sağlıklı kurun. O zaman da can kaybı ve mal kaybı olmuş. Sonrasında 5 yıl aralıklarla yine bu çayımız sel felaketini yaşattı ama bu selin özel bir durumu var. İlçemizdeki ormanın tomruk deposu kentin 10-15 km uzağındaki çay yatığına kurulu. 5 yılda bir sel felaketi olan kente böyle bir depo kurulmamalıdır. O tomruklar her selde canımızı alıyor, köprüleri kırıyor, malımızı topluyor gidiyor. Deremizin genişliği 120 metredir. Yürüyüş yolları, pazar yeri eklemeleri ile derenin yatağını 80 metreye düşürdüler, hatta bazı yerlerde 60 metre. Yukarıdan tomruk deposundan selle gelenler dere yatağını daha da daraltınca o tomruklar köprülerimizi kırdı, canımızı aldı. Tek sorun basiretsiz yöneticiler. Yıllarca bu acıları yaşadık ama buna rağmen hiç ders almadık.”
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