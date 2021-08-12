Bakan Pakdemirli: Bucak yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltında

Bakan Pakdemirli, Muğla Köyceğiz'deki yangını da kontrol altına alındığını söyledi.Pakdemirli, Bucak yangına ilişkin olarak 6 kişinin gözaltına alındığını, polis soruşturmasının sürdüğünü belirterek, "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı" diye konuştu.Bucak yangınına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, "Batı ve güneybatı cephesi kontrol altında gözüküyor. Yangının etki alanı 300 hektar gözüküyor" ifadesini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:, Burdur'un Bucak ilçesindeki yangınla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, Muğla Köyceğiz'deki yangını da kontrol altına alındığını söyledi.
Pakdemirli, Bucak yangına ilişkin olarak 6 kişinin gözaltına alındığını, polis soruşturmasının sürdüğünü belirterek, "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı" diye konuştu.
Bucak yangınına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, "Batı ve güneybatı cephesi kontrol altında gözüküyor. Yangının etki alanı 300 hektar gözüküyor" ifadesini kullandı.