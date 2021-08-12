https://tr.sputniknews.com/20210812/bakan-pakdemirli-bucak-yanginiyla-ilgili-6-kisi-gozaltinda-1047953433.html

Bakan Pakdemirli: Bucak yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltında

Bakan Pakdemirli: Bucak yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:, Burdur'un Bucak ilçesindeki yangınla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T00:23+0300

2021-08-12T00:23+0300

2021-08-12T00:25+0300

türkiye

bekir pakdemirli

orman yangını

bucak

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Bakan Pakdemirli, Muğla Köyceğiz'deki yangını da kontrol altına alındığını söyledi.Pakdemirli, Bucak yangına ilişkin olarak 6 kişinin gözaltına alındığını, polis soruşturmasının sürdüğünü belirterek, "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı" diye konuştu.Bucak yangınına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, "Batı ve güneybatı cephesi kontrol altında gözüküyor. Yangının etki alanı 300 hektar gözüküyor" ifadesini kullandı.

türkiye

bucak

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bekir pakdemirli, orman yangını, bucak