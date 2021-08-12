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Bakan Pakdemirli: Bucak'taki orman yangınını kontrol altına aldık
Bakan Pakdemirli: Bucak'taki orman yangınını kontrol altına aldık
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T16:26+0300
2021-08-12T16:36+0300
orman yangını
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu."Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım" diyen Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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orman yangını, bekir pakdemirli

Bakan Pakdemirli: Bucak'taki orman yangınını kontrol altına aldık

16:26 12.08.2021 (güncellendi: 16:36 12.08.2021)
© İHABekir Pakdemirli
Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© İHA
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.
"Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım" diyen Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık.
Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık.
Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık."
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