Instagram, Pedro Almodovar'ın Madres Paralelas filminin afişini sansürlediği için özür diledi

Dünya prömiyerini aynı zamanda 1 Eylül’de açılışını yapacağı 78. Venedik Film Festivali’nde gerçekleştirecek olan filmin tanıtım çalışmalarına hız verildi ancak film, kısa bir süre önce ilginç bir olayla gündeme geldi. Geçtiğimiz pazartesi günü Madres paralelas filminin afişi sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Söz konusu bu afişte göğüs ucundan akan bir süt damlası yer alıyordu.Instagram ise kadınların göğüs uçlarının toplumsal hayatta benimsenen ahlak kuralları çerçevesinde tabu olarak kabul edilmiş konumlandırılmasını destekler nitelikte bir hamlede bulunarak çıplaklık karşıtı kurallarını ihlâl ettiği için afişi sansürledi. Filmin afişini tasarlayan Javier Jaén, “Beklendiği gibi @instagram, Almodóvar’ın filmi #madresparalelas için yaptığımız afişi kaldırdı.” sözleriyle bu duruma tepki gösterdi ve filmin afişini kendi profilinde tekrar paylaştı. Gelen tepkiler üzerine Instagram, filmin afişini sansürlediği için özür diledi.Instagram: Sanatsal Bir Bağlam İçerdiği Sürece Çıplaklık Konusunda Bazı Durumlarda İstisna GösterebilirizFilmLovers'ın haberine göre, Instagram’ın bağlı olduğu ana şirket olan Facebook, ABD merkezli haber ajansı The Associated Press’e yaptığı açıklamada ilk başta çıplaklığa karşı kurallarının çiğnendiği için afişin kaldırıldığını söyledi. Daha sonra kararından geri adım atan ve afişi sosyal medya platformuna geri yükleyen şirket, bu konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:“Çıplaklığa karşı kurallarımızı çiğnediği için başlangıçta bu görüntünün birkaç örneğini kaldırdık. Ancak sanatsal bir bağlam içerdiği sürece çıplaklık konusunda bazı durumlarda istisna gösterebiliriz. Bu nedenle, Almodóvar’ın filminin afişinin paylaşıldığı gönderileri geri yükledik ve bunun neden olduğu kafa karışıklığı için özür dileriz.”Bununla beraber Javier Jaén, The Associated Press’e verdiği demeçte Almodóvar’ın film için hazırlanan afişi Instagram’ın çok öncesinde de film yaptığını, bu filmlerin de afişlerinin olduğunu, Instagram’dan sonra da yapmaya devam edeceğini söyleyerek desteklediğini söyledi ve yaşanan bu duruma bir anlam veremediğini “Muhtemelen bu doğduğumda gördüğüm ilk görüntü. Instagram gibi bir şirket bana işimin tehlikeli olduğunu, afişi insanların görmemesi gerektiğini, pornografik olduğunu söylüyor. Kaç kişiye vücutlarının kötü olduğunu, vücutlarının tehlikeli olduğunu söylüyorlar? Teknolojilerinin bağlamı ayırt edemediğini dile getiriyorlar. Umurumda değil. O zaman teknolojini değiştir.” cümleleriyle ifade etti.Venedik’teki prömiyerinden önce böyle bir olayla gündeme gelen film, Madrid’de geçiyor ve aynı gün doğum yapan üç kadının paralel şekilde ilerleyen hayatlarını anlatıyor. Penélope Cruz, filmin oyuncu kadrosunda yer alan Aitana Sánchez Gijón ve Milena Smit hikâyenin merkezindeki üç kadına hayat veriyor.

