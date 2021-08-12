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https://tr.sputniknews.com/20210812/japonyada-parcalanan-kargo-gemisinde-petrol-sizintisi-1047959800.html
Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
Japonya'nın karaya oturduktan sonra yeniden yüzdürülen kargo gemisi, açıkta demirlediği noktada parçalanarak petrol sızdırdı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T09:24+0300
2021-08-12T09:27+0300
dünya
japonya
petrol
sızıntı
gemi
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Panama bandıralı 39 bin 910 tonluk 'Crimson Polaris' kargo gemisi kuzeydoğudaki Aomori eyaletinin Haçinohe limanında karaya oturdu. Mürettebatın çabalarıyla yeniden yüzdürülen gemi, limandan 4 kilometre açıkta arızalanarak bulunduğu yere demirledi. Olay sonrası bölgeye gönderilen sahil güvenlik, demirlediği yerde geminin arka bölümünün parçalanarak ana gövdeden ayrıldığını açıkladı. Geminin 21 kişilik mürettebatı tahliye edildi. Tayland'dan ahşap malzeme taşıyan kargo gemisi petrol sızdırdı.
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japonya, petrol, sızıntı, gemi

Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı

09:24 12.08.2021 (güncellendi: 09:27 12.08.2021)
© REUTERSJaponya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© REUTERS
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Japonya'nın karaya oturduktan sonra yeniden yüzdürülen kargo gemisi, açıkta demirlediği noktada parçalanarak petrol sızdırdı.
Panama bandıralı 39 bin 910 tonluk 'Crimson Polaris' kargo gemisi kuzeydoğudaki Aomori eyaletinin Haçinohe limanında karaya oturdu.
Mürettebatın çabalarıyla yeniden yüzdürülen gemi, limandan 4 kilometre açıkta arızalanarak bulunduğu yere demirledi. Olay sonrası bölgeye gönderilen sahil güvenlik, demirlediği yerde geminin arka bölümünün parçalanarak ana gövdeden ayrıldığını açıkladı.
Geminin 21 kişilik mürettebatı tahliye edildi.
Tayland'dan ahşap malzeme taşıyan kargo gemisi petrol sızdırdı.
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