Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı

Panama bandıralı 39 bin 910 tonluk 'Crimson Polaris' kargo gemisi kuzeydoğudaki Aomori eyaletinin Haçinohe limanında karaya oturdu. Mürettebatın çabalarıyla yeniden yüzdürülen gemi, limandan 4 kilometre açıkta arızalanarak bulunduğu yere demirledi. Olay sonrası bölgeye gönderilen sahil güvenlik, demirlediği yerde geminin arka bölümünün parçalanarak ana gövdeden ayrıldığını açıkladı. Geminin 21 kişilik mürettebatı tahliye edildi. Tayland'dan ahşap malzeme taşıyan kargo gemisi petrol sızdırdı.
Japonya'nın karaya oturduktan sonra yeniden yüzdürülen kargo gemisi, açıkta demirlediği noktada parçalanarak petrol sızdırdı.
Panama bandıralı 39 bin 910 tonluk 'Crimson Polaris' kargo gemisi kuzeydoğudaki Aomori eyaletinin Haçinohe limanında karaya oturdu.
Mürettebatın çabalarıyla yeniden yüzdürülen gemi, limandan 4 kilometre açıkta arızalanarak bulunduğu yere demirledi. Olay sonrası bölgeye gönderilen sahil güvenlik, demirlediği yerde geminin arka bölümünün parçalanarak ana gövdeden ayrıldığını açıkladı.
Geminin 21 kişilik mürettebatı tahliye edildi.
Tayland'dan ahşap malzeme taşıyan kargo gemisi petrol sızdırdı.
A Panamanian-registered ship ran aground in a northern Japanese harbor and was leaking oil, but there were no injuries among the 21 crew and the oil leak was being controlled with no signs it had reached shore, the Japan Coast Guard said https://t.co/tzZeFcwFJ4pic.twitter.com/VcPouJJRyp