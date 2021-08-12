https://tr.sputniknews.com/20210812/kutahyada-iki-aile-arasinda-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-1047956596.html

Kütahya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada vurulan baba yaşamını yitirdi, iki oğlu ise ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T04:21+0300

2021-08-12T04:21+0300

2021-08-12T04:21+0300

türkiye

hastane

gözaltı

kütahya

tedavi

silahlı kavga

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Oysu köyünde Yukarı Harmanyeri mevkisinde karşılaşan ve daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S., husumetlileri Orhan, çocukları Ahmet ve Mehmet Girgin'e tabancayla ateş etti.Başından vurulan baba öldüÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, başına mermi isabet eden baba Orhan Girgin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralanan Ahmet ve Mehmet Girgin ise 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.3 kişi gözaltına alındıOlayı gerçekleştirdiği ileri sürülen M.S. ile eşi A.Y. ve oğlu T.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.İki aile arasında arazi meselesi yüzünden 11 yıl öncesine dayanan husumet bulunduğu öğrenildi.

türkiye

kütahya

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hastane, gözaltı, kütahya, tedavi, silahlı kavga