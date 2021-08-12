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https://tr.sputniknews.com/20210812/kutahyada-iki-aile-arasinda-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-1047956596.html
Kütahya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kütahya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada vurulan baba yaşamını yitirdi, iki oğlu ise ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T04:21+0300
2021-08-12T04:21+0300
türkiye
hastane
gözaltı
kütahya
tedavi
silahlı kavga
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Oysu köyünde Yukarı Harmanyeri mevkisinde karşılaşan ve daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S., husumetlileri Orhan, çocukları Ahmet ve Mehmet Girgin'e tabancayla ateş etti.Başından vurulan baba öldüÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, başına mermi isabet eden baba Orhan Girgin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralanan Ahmet ve Mehmet Girgin ise 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.3 kişi gözaltına alındıOlayı gerçekleştirdiği ileri sürülen M.S. ile eşi A.Y. ve oğlu T.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.İki aile arasında arazi meselesi yüzünden 11 yıl öncesine dayanan husumet bulunduğu öğrenildi.
türkiye
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hastane, gözaltı, kütahya, tedavi, silahlı kavga

Kütahya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

04:21 12.08.2021
© Fotoğraf : DHApolis - olay yeri girilmez
polis - olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© Fotoğraf : DHA
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada vurulan baba yaşamını yitirdi, iki oğlu ise ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıları tedavisi sürüyor.
Oysu köyünde Yukarı Harmanyeri mevkisinde karşılaşan ve daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S., husumetlileri Orhan, çocukları Ahmet ve Mehmet Girgin'e tabancayla ateş etti.

Başından vurulan baba öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, başına mermi isabet eden baba Orhan Girgin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Ahmet ve Mehmet Girgin ise 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 kişi gözaltına alındı

Olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen M.S. ile eşi A.Y. ve oğlu T.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İki aile arasında arazi meselesi yüzünden 11 yıl öncesine dayanan husumet bulunduğu öğrenildi.
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