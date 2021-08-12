https://tr.sputniknews.com/20210812/rosoboroneksport-turkiye-ile-yakinda-askeri-techizat-sevkiyatiyla-ilgili-gorusmeler-baslayacak-1047977249.html

Rosoboroneksport: Türkiye ile yakında askeri teçhizat sevkiyatıyla ilgili görüşmeler başlayacak

Rosoboroneksport: Türkiye ile yakında askeri teçhizat sevkiyatıyla ilgili görüşmeler başlayacak

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport, 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2021) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) temsilcileriyle askeri... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T19:15+0300

2021-08-12T19:15+0300

2021-08-12T19:15+0300

rusya

türkiye

rosoboroneksport

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Rosoboroneksport’un açıklamasında, “IDEF 2021 (17-20 Ağustos) iş programı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ülkenin diğer kolluk kuvvetlerinin temsilcileri ve bölgenin diğer ülkelerinden ortaklar ile görüşme ve müzakereler gerçekleştireceğiz. Bu görüşmelerde, askeri ve teknik işbirliği alanındaki mevcut anlaşmaların ve gelecek vaat eden projelerin uygulanmasının değerlendirilmesi planlıyor” ifadesine yer verildi.Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, İstanbul’da Rusya’nın yeni askeri ürünlerini sunacaklarını, bu ürünlerin ilk kez Türkiye’de görücüye çıkacağını belirterek, “Yeni ürünler arasında 5. nesil Su-57E savaş uçağı, Tayfun-K ailesinden K-63969 otomobili, Orion-E keşif ve taarruz insansız hava aracı, özel operasyonlar için BK-16E botu ile ayrıca NATO ülkelerinde kabul edilen 155 mm kalibre standartına göre modernize edilen Msta-S kundağı motorlu obüs” ifadesini kullandı.Rosoboroneksport, IDEF 2021’de ayrıca S-400, Viking, Bug-k-M2E ve Tor-M2E hava savunma füze sistemlerinin de sergileneceğini kaydetti.Toplamda fuarda 400’den fazla Rusya yapımı askeri, çifte amaçlı ve sivil ürünün tanıtılacağını belirtilirken Avtomatikan şirketinin taşınabilir İHA-savar sistemi, Özel Teknoloji Merkezi’nin de Rusya’nın en yaygın insansız hava aracı olan Orlan-10E’yi sunacağı aktarıldı. Fuara ayrıca hava savunma sistemi üreticisi Almaz-Antey ve tüfek üreticisi Kalaşnikov’un da katılacağı ifade edildi.

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rusya, türkiye, rosoboroneksport