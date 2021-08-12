https://tr.sputniknews.com/20210812/rusya-afganistan-sinirina-kuracagi-karakol-icin-tacikistana-1-milyon-dolar-finansman-saglayacak-1047968867.html

Rusya, Afganistan sınırına kuracağı karakol için Tacikistan’a 1 milyon dolar finansman sağlayacak

Rusya, Afganistan sınırına kuracağı karakol için Tacikistan’a 1 milyon dolar finansman sağlayacak

Rusya Dışişleri yetkilileri, Afganistan ile sınırına yeni bir karakol inşa etmesi için müttefikleri Tacikistan’a 1.1 milyon dolar finansman sağlayacaklarını... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T15:01+0300

2021-08-12T15:01+0300

2021-08-12T15:01+0300

rusya

afganistan

tacikistan

taliban

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, Afganistan ile sınırına yeni bir karakol kurması için Tacikistan’a 1.1 milyon dolar finansman sağlama kararı aldıklarını söyledi.Sıromolotov, bu yardıma ilişkin anlaşmanın, Rus ve Tacik hükümetleri tarafından yakında imzalanacağını belirtti.Sınır karakolu, Kunduz vilayetine komşu bölgede kurulacakYapımını Rusya’nın finanse edeceği yeni sınır karakolu, Tacikistan’ın Hatlom bölgesinde yer alacak. Söz konusu bölge, Taliban militanlarının başkentini bu hafta ele geçirdiği Kunduz vilayetiyle sınır paylaşıyor.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sıromolotov, sınır karakolunun kurulacağı bu yerin, Tacik-Afgan sınırındaki ‘en kırılgan noktalardan birisi’ olduğunu belirtti.Rusya’nın, eski Sovyet cumhuriyeti Tacikistan’da bir askeri üssü de bulunuyor. Tacikistan hükümet yetkilileri, Afganistan’da durumun iyice kötüye gitmesi nedeniyle endişeli olduklarını defalarca söyledi.Taliban’dan kaçan yüzlerce Afgan asker geçtiğimiz ay sınırı geçerek Tacikistan’a sığınmıştı. Daha sonra Kabil’deki hükümet askerlerin geri dönüşü için özel uçak seferleri düzenlemişti.Rusya, Afganistan sınırı yakınlarında Tacikistan ile bu hafta gerçekleştirdiği askeri tatbikat çerçevesinde askeri üssünü güçlendirmek için bu ülkeye takviye güçler göndermişti.Tacikistan’daki Rus üssü sınırı 7/24 izliyorRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sıromolotov bunun yanında, Tacikistan’daki Rus üssünün, çeşitli istihbarat araçları ile Tacik-Afgan sınırındaki durumu 7/24 izlediğini belirtti.Rusya: IŞİD’ciler Afganistan’ı bir sıçrama tahtası olarak görüyorSıromolotov ayrıca, Afganistan’da 1.500-2.000 IŞİD militanının bulunduğunu değerlendirdiklerini söyledi ve IŞİD’cilerin bu ülkeyi, ‘tüm dünyaya yayılmış halifelik’ planlarına ulaşmak için bir sıçrama tahtası olarak gördüklerini ekledi.Taliban’ın Afganistan’daki ilerleyişi, ABD ile müttefiklerinin 20 seneye yakın işgalin ardından bu ülkeden çekilmeye başlamalarını izliyor.

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