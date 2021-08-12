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https://tr.sputniknews.com/20210812/sanayi-uretimi-haziranda-yillik-yuzde-239-artti-1047961866.html
Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı
Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı
Sanayi üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 artış kaydetti. Beklentiler artışın yüzde 21 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T10:19+0300
2021-08-12T10:19+0300
ekonomi
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
sanayi
haziran
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 artış kaydetti. Dünya'nın haberine göre Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 24.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13.9 arttı.Aylık bazda sanayi sektörü yüzde 2.6 arttıSanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 azaldı.Çeyreklik bazda artış yüzde 41Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41.1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1.6 arttı."
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türkiye, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), sanayi, haziran

Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı

10:19 12.08.2021
© DHASanayi, üretim
Sanayi, üretim - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© DHA
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Sanayi üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 artış kaydetti. Beklentiler artışın yüzde 21 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 artış kaydetti.
Dünya'nın haberine göre Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 24.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13.9 arttı.

Aylık bazda sanayi sektörü yüzde 2.6 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 azaldı.

Çeyreklik bazda artış yüzde 41

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41.1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1.6 arttı."
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