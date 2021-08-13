Adana'da PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanması için operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu kapsamda PKK'nın vermiş olduğu eylem talimatlarına uyarak, örgüt propagandası yaptıkları, sosyal medya aracılığıyla örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen, korsan gösteri yapacaklarına yönelik haklarında ihbar bulunan, PKK'nın kırsal alanında faaliyet yürüttükten sonra kente döndüğü tespit edilen kişilerin adresleri tespit edildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kadınların da aralarında bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Adana'da özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, arama yaptı.Gözaltına alınan bazı şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Adana'da PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu kapsamda PKK'nın vermiş olduğu eylem talimatlarına uyarak, örgüt propagandası yaptıkları, sosyal medya aracılığıyla örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen, korsan gösteri yapacaklarına yönelik haklarında ihbar bulunan, PKK'nın kırsal alanında faaliyet yürüttükten sonra kente döndüğü tespit edilen kişilerin adresleri tespit edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kadınların da aralarında bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana'da özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, arama yaptı.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.