https://tr.sputniknews.com/20210813/arastirma-kediler-bedava-yemegi-tercih-eden-tek-tur-1048005701.html

Araştırma: Kediler 'bedava' yemeği tercih eden tek tür

Araştırma: Kediler 'bedava' yemeği tercih eden tek tür

ABD'de yapılan araştırmaya göre, evcil kediler seçim şansı verildiğinde emek vererek elde etmek yerine, 'bedava' mamayı tercih ediyor. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T16:42+0300

2021-08-13T16:42+0300

2021-08-13T17:19+0300

kedi

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Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmada 17 kedinin karşısına bir oyuncağın içerisinde uğraşla kazanılan mama ve bir de tabakta kolayca ulaşılabilen mama konuldu. 8 kedinin oyuncağın içindeki mamaya tenezzül bile etmeden direkt tabağa yöneldiği, diğer kedilerin ise oyuncakla kısa süre harcadıktan sonra vazgeçtikleri gözlemlendi. Bilim insanları kedilerin, benzer şekilde test edilen diğer tüm hayvanlardan farklı olarak, emek vermeden elde edilen 'bedava' yemek için belirgin bir tutum sergilediklerini belirtti. Daha önce yapılan çalışmalarda, emek vermeden temin edilebilen yemek ile bir düzeneğin içine konuşmuş yemek arasında seçim yapma şansı verildiğinde, köpekler, ayılar, güvercinler, domuzlar, keçiler, fareler ve maymunlarda dahil bir çok hayvanın elde etmek için uğraş gerektiren seçenekleri tercih ettikleri gözlemlenmişti. Kaliforniya Üniversitesi'nden kedi davranışları uzmanı Mikel Delgado, "Yemeğini elde etmek için en az eforu harcamayı tercih eden tek tür kediler gibi görünüyor" dedi. Tembellik mi evrim mi? Uzmanlar, kedilerin bu davranışının 'tembellikle' açıklanamayacağını söylüyor. Söz konusu davranışın sebebi henüz kesin olarak belirlenemese de, Animal Cognition dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bunun iki sebebi olabilir. Birincisi, kedilerin ev ortamında rahata alışmaları ve keşfetme isteklerinin azalmış olabileceği. Diğer teori ise kedilerin yemeklerini elde etmek için nasıl evrimleştikleri ile ilgili. Yiyeceklerini arayan hayvanların aksine, kediler aslında avlarını pusuya düşüren yırtıcı hayvanlar. Bu nedenle, bir düzeneğin içine konan yemek onların ilgisini çekmiyor olabilir.

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kedi