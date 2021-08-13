https://tr.sputniknews.com/20210813/bbc-muhabirinin-rusya-vizesini-uzatma-talebi-reddedildi-1048015148.html
BBC muhabirinin Rusya vizesini uzatma talebi reddedildi
BBC muhabirinin Rusya vizesini uzatma talebi reddedildi
BBC muhabiri Sarah Rainsford’un Rusya vizesini uzatma talebinin reddedildiği bildirildi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T22:04+0300
2021-08-13T22:04+0300
2021-08-13T22:04+0300
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Bloomberg’in Rossiya 24 televizyonuna atıfla yayınladığı haberde, BBC muhabiri Sarah Rainsford’un Rusya vizesini uzatma talebinin reddedildiği ifade edildi.Gazetecinin 31 Ağustos’a kadar Rusya’yı terk etmesi gerekeceğine dikkat çekilen haberde, Rus yetkili makamlarının bu kararının İngiltere'deki Rus gazetecilere yönelik ayrımcılığa karşılık niteliğinde olduğu vurgulandı.Bloomberg, Rainsford ya da BBC’nin Moskova ofisi tarafından yapılmış herhangi bir açıklamaya yer vermedi.İngiliz gazeteci daha önce BBC’nin Türkiye, İspanya ve Küba muhabiri olarak görev yapmıştı.Rus Dışişleri: Muhabirimizin İngiltere'de yaşadığı vize sorunu nedeniyle önlem alacağımız konusunda uyarmıştıkRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’da görev yapan gazetecinin Rusya vizesinin uzatılmaması ile ilgili durumun BBC temsilcilerine ayrıntılı bir şekilde açıklandığını belirtti.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zaharova, “Batı medyası canlandı, Moskova'da çalışan İngiliz gazetecinin vizesinin uzatılmayacağı konusunda yorum yapmamız istendi. Geçenlerde Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret eden BBC yetkililerine her şeyin ayrıntılı bir şekilde anlatıldığını söyleyebilirim. Dolayısı ile söyleyecek bir şeyleri olmalı” dedi ve devam etti:Zaharova, paylaşımına Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın geçen kasım ayında yaptığı başvurunun linkini de ekleyerek, Rusya’nın ‘Londra'nın İngiltere'deki Rus muhabirine yönelik gerçek vize eziyetlerine karşılık gerekli önlemlerin alınacağını, Anglo-Sakson medya grubunun ise bunu kale almadığını’ ifade etti.Ne olmuştu?Daha önce Rossiya 24 televizyonunda çıkan bir haberde, Rusya’nın BBC muhabiri Sarah Rainsford’un çalışma vizesini uzatmayacağını belirtilmişti.“Öğrenildiği üzere BBC’nin Moskova ofisinin muhabiri, bu ay sonuna kadar Rusya’yı terk etmesi gerekecek” diyen sunucu, Londra'nın Russia Today (RT) televizyonunun lisansını iptal etme girişimlerinin yanı sıra ‘diğer birçok Rus medyasının çalışanları üzerindeki sürekli yapılan baskıyı’ hatırlatmıştı.
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rusya, bbc, muhabir
BBC muhabirinin Rusya vizesini uzatma talebi reddedildi
BBC muhabiri Sarah Rainsford’un Rusya vizesini uzatma talebinin reddedildiği bildirildi.
Bloomberg’in Rossiya 24 televizyonuna atıfla yayınladığı haberde, BBC muhabiri Sarah Rainsford’un Rusya vizesini uzatma talebinin reddedildiği ifade edildi.
Gazetecinin 31 Ağustos’a kadar Rusya’yı terk etmesi gerekeceğine dikkat çekilen haberde, Rus yetkili makamlarının bu kararının İngiltere'deki Rus gazetecilere yönelik ayrımcılığa karşılık niteliğinde olduğu vurgulandı.
Bloomberg, Rainsford
ya da BBC
’nin Moskova ofisi tarafından yapılmış herhangi bir açıklamaya yer vermedi.
İngiliz gazeteci daha önce BBC’nin Türkiye, İspanya ve Küba muhabiri olarak görev yapmıştı.
Rus Dışişleri: Muhabirimizin İngiltere'de yaşadığı vize sorunu nedeniyle önlem alacağımız konusunda uyarmıştık
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’da görev yapan gazetecinin Rusya vizesinin uzatılmaması ile ilgili durumun BBC temsilcilerine ayrıntılı bir şekilde açıklandığını belirtti.
Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zaharova, “Batı medyası canlandı, Moskova'da çalışan İngiliz gazetecinin vizesinin uzatılmayacağı konusunda yorum yapmamız istendi. Geçenlerde Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret eden BBC yetkililerine her şeyin ayrıntılı bir şekilde anlatıldığını söyleyebilirim. Dolayısı ile söyleyecek bir şeyleri olmalı” dedi ve devam etti:
“BBC ve muhabirin kendisi, savunma pozisyonuna geçti ve meslektaşlarına durum ile ilgili değerlendirme yapmadı. Neden ki? Enformasyon nedeni mi yok, yoksa bu neden o neden değil mi? Devam edin, çekinmeyin. Batı medyası geleneksel olarak İngiliz (veya örneğin Amerikan) vizesi uzatılmayan Rus gazetecilerin akıbeti ile hiçbir şekilde ilgilenmemişti.”
Zaharova, paylaşımına Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın geçen kasım ayında yaptığı başvurunun linkini de ekleyerek, Rusya’nın ‘Londra'nın İngiltere'deki Rus muhabirine yönelik gerçek vize eziyetlerine karşılık gerekli önlemlerin alınacağını, Anglo-Sakson medya grubunun ise bunu kale almadığını’ ifade etti.
Ne olmuştu?
Daha önce Rossiya 24 televizyonunda çıkan bir haberde, Rusya’nın BBC muhabiri Sarah Rainsford’un çalışma vizesini uzatmayacağını belirtilmişti.
“Öğrenildiği üzere BBC’nin Moskova ofisinin muhabiri, bu ay sonuna kadar Rusya’yı terk etmesi gerekecek” diyen sunucu, Londra'nın Russia Today (RT) televizyonunun lisansını iptal etme girişimlerinin yanı sıra ‘diğer birçok Rus medyasının çalışanları üzerindeki sürekli yapılan baskıyı’ hatırlatmıştı.