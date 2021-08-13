https://tr.sputniknews.com/20210813/bbc-muhabirinin-rusya-vizesini-uzatma-talebi-reddedildi-1048015148.html

BBC muhabirinin Rusya vizesini uzatma talebi reddedildi

BBC muhabirinin Rusya vizesini uzatma talebi reddedildi

BBC muhabiri Sarah Rainsford’un Rusya vizesini uzatma talebinin reddedildiği bildirildi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T22:04+0300

2021-08-13T22:04+0300

2021-08-13T22:04+0300

dünya

rusya

bbc

muhabir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104152/80/1041528054_0:33:1001:596_1920x0_80_0_0_73c37b2b9de7e97d67b16e1ba94e1cdc.jpg

Bloomberg’in Rossiya 24 televizyonuna atıfla yayınladığı haberde, BBC muhabiri Sarah Rainsford’un Rusya vizesini uzatma talebinin reddedildiği ifade edildi.Gazetecinin 31 Ağustos’a kadar Rusya’yı terk etmesi gerekeceğine dikkat çekilen haberde, Rus yetkili makamlarının bu kararının İngiltere'deki Rus gazetecilere yönelik ayrımcılığa karşılık niteliğinde olduğu vurgulandı.Bloomberg, Rainsford ya da BBC’nin Moskova ofisi tarafından yapılmış herhangi bir açıklamaya yer vermedi.İngiliz gazeteci daha önce BBC’nin Türkiye, İspanya ve Küba muhabiri olarak görev yapmıştı.Rus Dışişleri: Muhabirimizin İngiltere'de yaşadığı vize sorunu nedeniyle önlem alacağımız konusunda uyarmıştıkRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’da görev yapan gazetecinin Rusya vizesinin uzatılmaması ile ilgili durumun BBC temsilcilerine ayrıntılı bir şekilde açıklandığını belirtti.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zaharova, “Batı medyası canlandı, Moskova'da çalışan İngiliz gazetecinin vizesinin uzatılmayacağı konusunda yorum yapmamız istendi. Geçenlerde Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret eden BBC yetkililerine her şeyin ayrıntılı bir şekilde anlatıldığını söyleyebilirim. Dolayısı ile söyleyecek bir şeyleri olmalı” dedi ve devam etti:Zaharova, paylaşımına Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın geçen kasım ayında yaptığı başvurunun linkini de ekleyerek, Rusya’nın ‘Londra'nın İngiltere'deki Rus muhabirine yönelik gerçek vize eziyetlerine karşılık gerekli önlemlerin alınacağını, Anglo-Sakson medya grubunun ise bunu kale almadığını’ ifade etti.Ne olmuştu?Daha önce Rossiya 24 televizyonunda çıkan bir haberde, Rusya’nın BBC muhabiri Sarah Rainsford’un çalışma vizesini uzatmayacağını belirtilmişti.“Öğrenildiği üzere BBC’nin Moskova ofisinin muhabiri, bu ay sonuna kadar Rusya’yı terk etmesi gerekecek” diyen sunucu, Londra'nın Russia Today (RT) televizyonunun lisansını iptal etme girişimlerinin yanı sıra ‘diğer birçok Rus medyasının çalışanları üzerindeki sürekli yapılan baskıyı’ hatırlatmıştı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, bbc, muhabir