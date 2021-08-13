Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210813/bingoldeki-orman-yangini-sonduruldu-1048016867.html
Bingöl’deki orman yangını söndürüldü
Bingöl’deki orman yangını söndürüldü
Bingöl’ün Genç ilçesindeki bir köyde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T23:07+0300
2021-08-13T23:07+0300
2021-08-13T23:07+0300
türkiye
orman yangını
bingöl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048016842_0:0:1599:899_1920x0_80_0_0_60e04ea1b40ea757a54081f2808910c0.jpg
Yangın, Genç ilçesine bağlı Sarısaman köyündeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 7 personel sevk edildi. Yöre halkı ve jandarma personelinin de desteğiyle ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü.Yangın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
türkiye
bingöl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048016842_197:0:1396:899_1920x0_80_0_0_c72debd04177f1b48bc86d2123de57ff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
orman yangını, bingöl
Bingöl’deki orman yangını söndürüldü
Bingöl’ün Genç ilçesindeki bir köyde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Genç ilçesine bağlı Sarısaman köyündeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Yangın bölgesine 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 7 personel sevk edildi. Yöre halkı ve jandarma personelinin de desteğiyle ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.