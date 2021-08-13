https://tr.sputniknews.com/20210813/bingoldeki-orman-yangini-sonduruldu-1048016867.html

Bingöl’deki orman yangını söndürüldü

Bingöl’deki orman yangını söndürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesindeki bir köyde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T23:07+0300

2021-08-13T23:07+0300

2021-08-13T23:07+0300

türkiye

orman yangını

bingöl

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Yangın, Genç ilçesine bağlı Sarısaman köyündeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 7 personel sevk edildi. Yöre halkı ve jandarma personelinin de desteğiyle ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü.Yangın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

türkiye

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orman yangını, bingöl