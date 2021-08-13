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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gidecek. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T09:31+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine giderek buralarda incelemelerde bulunacak.
oraya gidince ne yapacak acaba? memlektin düstügü hali görüp imzaladigi kararlari geri mi alacak acaba???
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kastamonu
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recep tayyip erdoğan, kastamonu, sel, bozkurt

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt'a gidiyor

09:31 13.08.2021 (güncellendi: 09:34 13.08.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan - Marmaris
Recep Tayyip Erdoğan - Marmaris - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine giderek buralarda incelemelerde bulunacak.
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Popüler yorumlar
oraya gidince ne yapacak acaba? memlektin düstügü hali görüp imzaladigi kararlari geri mi alacak acaba???
Tunc Eracar
13 Ağustos, 09:38
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