Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210813/cumhurbaskani-erdogan-bozkurta-gidiyor-1047990711.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gidecek. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T09:31+0300
2021-08-13T09:31+0300
2021-08-13T09:34+0300
recep tayyip erdoğan
kastamonu
sel
bozkurt
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1045115612_0:81:1201:756_1920x0_80_0_0_657993c179dd4a424881a5b8eed08996.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine giderek buralarda incelemelerde bulunacak.
Tunc Eracar
oraya gidince ne yapacak acaba? memlektin düstügü hali görüp imzaladigi kararlari geri mi alacak acaba???
0
1
kastamonu
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1045115612_42:0:1157:836_1920x0_80_0_0_76373822f305f6e3d049a15fe4b2610f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, kastamonu, sel, bozkurt
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt'a gidiyor
09:31 13.08.2021 (güncellendi: 09:34 13.08.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine giderek buralarda incelemelerde bulunacak.