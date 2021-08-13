Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210813/evini-atese-verdi-kapiyi-kilitleyip-gitti--1047985439.html
Evini ateşe verdi, kapıyı kilitleyip gitti
Evini ateşe verdi, kapıyı kilitleyip gitti
Diyarbakır’da bir kişi evini ateşe verdikten sonra kapıyı da kilitleyip dışarı çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinleri haber vermesi üzerine olay yerine... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T01:02+0300
2021-08-13T01:03+0300
yaşam
diyarbakır
ev
sun yang
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047985414_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67ca3a81e241672a23a946a689eade02.jpg
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mastfıroş Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içerisindeki apartmanın 4’üncü katında kimliği öğrenilemeyen bir kişi oturduğu evin salonundaki sandalyeleri üst üste bırakarak yanıcı bir madde ile ateşe verdi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre alevlerin yükseldiğini gören şahıs, evin kapısını çekip kilitledikten sonra dışarı çıktı. Bu sırada dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil yardım hattını arayarak polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını kırarak alevlerin yükseldiği yöne doğru yöneldi. Ekipler, ellerinde götürdükleri yangın tüpleri ile alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047985414_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_43d7febb4522014bcaa5bc8f852fa2f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyarbakır, ev, sun yang

Evini ateşe verdi, kapıyı kilitleyip gitti

01:02 13.08.2021 (güncellendi: 01:03 13.08.2021)
© İHA / SEDAT IRMADiyarbakır'da bir kişi evini ateşe verdikten sonra kapıyı da kilitleyip dışarı çıktı
Diyarbakır'da bir kişi evini ateşe verdikten sonra kapıyı da kilitleyip dışarı çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© İHA / SEDAT IRMA
Abone ol
Diyarbakır’da bir kişi evini ateşe verdikten sonra kapıyı da kilitleyip dışarı çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinleri haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü. Evini yakan şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mastfıroş Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içerisindeki apartmanın 4’üncü katında kimliği öğrenilemeyen bir kişi oturduğu evin salonundaki sandalyeleri üst üste bırakarak yanıcı bir madde ile ateşe verdi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre alevlerin yükseldiğini gören şahıs, evin kapısını çekip kilitledikten sonra dışarı çıktı. Bu sırada dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil yardım hattını arayarak polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını kırarak alevlerin yükseldiği yöne doğru yöneldi. Ekipler, ellerinde götürdükleri yangın tüpleri ile alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
010000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:50Kanada Kovid-19 salgınında dördüncü dalgaya girdi
01:42CHP'li Tanal: 'AK Parti istifa' sloganı atan 18 çiftçi gözaltına alındı
01:36Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
01:28Yangın ve sellerden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılacak
01:25Meteoroloji'den Kastamonu, Sinop ve Samsun için sağanak uyarısı
01:22İletişim Başkanı Altun: Sınır güvenliğimiz Türkiye'miz için hayati bir meseledir
01:13Kremlin: Moldova ile karşılıklı ticaret üzerindeki kısıtlamaları kaldırma konusunda anlaştık
01:10Fatih Terim: Oyundan memnunum, daha da iyi olacağız, mazeretleri sıralamadan en iyisini yapmalıyız
01:02Evini ateşe verdi, kapıyı kilitleyip gitti
00:59İsrail: Hizbullah’a ait İHA vurduk
00:57Afgan güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kaybettiği vilayet merkezi sayısı, Kandahar ile 12 oldu
00:53İzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire gözaltına alındı
00:42Koronavirüs gelecek yıllarda çocuk hastalığı haline gelebilir
00:30İngiltere'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
00:25Fransa'da son 24 saatte 28 bin 554 Kovid-19 vakası belirlendi
00:20Rusya'nın Voronej kentinde bir otobüste patlama meydana geldi: 2'si ağır, 12 yaralı
00:13Şanlıurfa'da ormanlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
00:05MSB: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu
DünNYT: ABD, Taliban'dan Kabil'deki Büyükelçiliğine saldırmamaları yönünde teminat istedi
DünŞoygu: Afganistan'daki mevcut durum, Sovyet birlikleri çekildikten sonra olandan çok daha kötü