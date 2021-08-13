https://tr.sputniknews.com/20210813/evini-atese-verdi-kapiyi-kilitleyip-gitti--1047985439.html

Evini ateşe verdi, kapıyı kilitleyip gitti

Evini ateşe verdi, kapıyı kilitleyip gitti

Diyarbakır’da bir kişi evini ateşe verdikten sonra kapıyı da kilitleyip dışarı çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinleri haber vermesi üzerine olay yerine... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T01:02+0300

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yaşam

diyarbakır

ev

sun yang

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mastfıroş Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içerisindeki apartmanın 4’üncü katında kimliği öğrenilemeyen bir kişi oturduğu evin salonundaki sandalyeleri üst üste bırakarak yanıcı bir madde ile ateşe verdi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre alevlerin yükseldiğini gören şahıs, evin kapısını çekip kilitledikten sonra dışarı çıktı. Bu sırada dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil yardım hattını arayarak polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını kırarak alevlerin yükseldiği yöne doğru yöneldi. Ekipler, ellerinde götürdükleri yangın tüpleri ile alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

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diyarbakır, ev, sun yang