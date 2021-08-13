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https://tr.sputniknews.com/20210813/kuzey-kibrista-kovid-19-tedbirleri-kapsaminda-adapass-sistemi-devreye-giriyor-1047989476.html
Kuzey Kıbrıs'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'Adapass' sistemi devreye giriyor
Kuzey Kıbrıs'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'Adapass' sistemi devreye giriyor
Kuzey Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T07:38+0300
2021-08-13T07:38+0300
kıbrıs
eğitim
kuzey kıbrıs
koronavirüs
kovid-19
pcr
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Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Covid-19 tedbir kararları uygulanacak. Buna göre, "Adapass" isimli sistem devreye girecek. Belirlenen mekanlara/aktivitelere giriş yapmadan önce kişilerin aşı belgesi üzerindeki QR kod, Adapass sisteminden sorgulanacak. Gerekli aşı belgesi olan ve PCR testleri yeterli kişilerin, Adapass uygulamasıyla mekanlara girişlerine onay verilecek. 'Uygulama için kayıt yaptırılacak'İleri bir tarihte müşterilere Adapass sorgusu gerçekleştirecek işletmelerin, 20 Ağustos'a kadar "adapass.gov.ct.tr/company/register" sitesinde uygulama için kayıt yapması gerekecek. Kafe, restoran, market, berber, kuaför, güzellik salonları, bar, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi alanları, oteller ve ibadethaneler, Adapass için kayıt yaptırması gereken başlıca yerler arasında bulunuyor.'Ülkeler renk kodlarına göre kategoriye ayrıldı'Kuzey Kıbrıs'a girişlerde ülkeler renk kodlarına göre kategoriye ayrılarak yeni kriterler belirlendi. Buna göre, son 14 günde koyu kırmızı kategorideki ülkelerde bulunanların (Kuzey Kıbrıs vatandaşı hariç) ülkeye girişleri yasak olacak. Kırmızı kategorideki ülkelerden gelenler, Kovid-19 aşısı olup olmadığına bakılmaksızın yolculuk öncesi son 72 saatte yaptırdığı PCR sonucunun negatif çıkması ve 5-7 gün karantina şartıyla ülkeye girebilecek. Turuncu kategorideki ülkelerden gelen aşılı ve hastalığı geçirmiş kişiler, son 72 saatteki negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş yapabilecek. Aşısızlardan negatif olduklarını gösterir PCR sonucu istenecek ve bu kişiler 5 gün karantinaya tabi tutulacak. Türkiye, turuncu kategoride yer alıyor. Yeşil kategorideki ülkelerden gelen, aşılı veya daha önce Kovid-19 geçirmiş kişilere herhangi bir kısıtlama olmayacak. Aşısızlardan ise sadece son 72 saatteki negatif PCR test sonucu talep edilecek. Gri kategorideki ülkelerden gelenler ise aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın son 72 saatte yapılmış negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartıyla ülkeye girebilecek. 'Güvende Kal Uygulaması'15 Ağustos 2021'den itibaren Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığınca bildirilecek öğrenci belgesini ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak koyu kırmızı-gri kategorideki ülkelerden gelecek öğrenciler, son 72 saat içerisinde ve adaya girişte yaptırdığı negatif PCR test sonuçları ve 14 gün merkezi karantina şartıyla ülkeye girişini gerçekleştirecek. Söz konusu kriterlere göre, karantinaya girmesi gerekenler, Kuzey Kıbrıs'ta ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye "Güvende Kal Uygulaması"nı indirmeleri koşuluyla el bilekliğiyle 5-14 günlük karantinada kalacak. Charter seferlerle Kuzey Kıbrıs'a gelecek olanlar, ülke kategorilerinde belirtilen kriterlere göre işlem görecek. Ancak bu kişiler kapalı otel turizm otellerine girmeyi talep etmeleri halinde, aşılı veya aşısız olduklarına bakılmaksızın, el bilekliğiyle bunu gerçekleştirebilecek. Kapalı otel turizmine devam etmek isteyen oteller, konaklama veya restoran, kafe ve plaj gibi alanları kullandırma amacıyla dışarıdan müşteri (yerel veya turist) kabul edemeyecek. 'Okullar yeni eğitim yılında açılıyor' Özel eğitim, okul öncesi, ilkokul ve ortaokullar, 2021-2022 öğretim yılında Kovid-19 tedbirleri kapsamında açılacak. Restoran, pastane ve kafelerin dış mekanları ve kapalı alanlarının azami üçte birinin kullanımına devam edilecek. Marketlerde, perakende ve mağazacılık hizmetlerinde görev yapanlar aşısız olmaları halinde her 7 günde bir, aşılı olmaları durumunda her 14 günde bir, tedarik zincirinde görev alanlar ise her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecek. Kararlar, 18 Ağustos 2021'den itibaren uygulamaya girecek.​​​​​​​
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kıbrıs, eğitim, kuzey kıbrıs, koronavirüs, kovid-19, pcr

Kuzey Kıbrıs'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'Adapass' sistemi devreye giriyor

07:38 13.08.2021
© AA / Murat Özünal Kuzey Kıbrıs'tan getirilen Türk vatandaşları
 Kuzey Kıbrıs'tan getirilen Türk vatandaşları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AA / Murat Özünal
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Kuzey Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak "Adapass" sistemi devreye girecek.
Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Covid-19 tedbir kararları uygulanacak.
Buna göre, "Adapass" isimli sistem devreye girecek. Belirlenen mekanlara/aktivitelere giriş yapmadan önce kişilerin aşı belgesi üzerindeki QR kod, Adapass sisteminden sorgulanacak.
Gerekli aşı belgesi olan ve PCR testleri yeterli kişilerin, Adapass uygulamasıyla mekanlara girişlerine onay verilecek.

'Uygulama için kayıt yaptırılacak'

İleri bir tarihte müşterilere Adapass sorgusu gerçekleştirecek işletmelerin, 20 Ağustos'a kadar "adapass.gov.ct.tr/company/register" sitesinde uygulama için kayıt yapması gerekecek.
Kafe, restoran, market, berber, kuaför, güzellik salonları, bar, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi alanları, oteller ve ibadethaneler, Adapass için kayıt yaptırması gereken başlıca yerler arasında bulunuyor.

'Ülkeler renk kodlarına göre kategoriye ayrıldı'

Kuzey Kıbrıs'a girişlerde ülkeler renk kodlarına göre kategoriye ayrılarak yeni kriterler belirlendi. Buna göre, son 14 günde koyu kırmızı kategorideki ülkelerde bulunanların (Kuzey Kıbrıs vatandaşı hariç) ülkeye girişleri yasak olacak.
Kırmızı kategorideki ülkelerden gelenler, Kovid-19 aşısı olup olmadığına bakılmaksızın yolculuk öncesi son 72 saatte yaptırdığı PCR sonucunun negatif çıkması ve 5-7 gün karantina şartıyla ülkeye girebilecek.
Turuncu kategorideki ülkelerden gelen aşılı ve hastalığı geçirmiş kişiler, son 72 saatteki negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş yapabilecek. Aşısızlardan negatif olduklarını gösterir PCR sonucu istenecek ve bu kişiler 5 gün karantinaya tabi tutulacak.
Türkiye, turuncu kategoride yer alıyor.
Yeşil kategorideki ülkelerden gelen, aşılı veya daha önce Kovid-19 geçirmiş kişilere herhangi bir kısıtlama olmayacak. Aşısızlardan ise sadece son 72 saatteki negatif PCR test sonucu talep edilecek.
Gri kategorideki ülkelerden gelenler ise aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın son 72 saatte yapılmış negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartıyla ülkeye girebilecek.

'Güvende Kal Uygulaması'

15 Ağustos 2021'den itibaren Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığınca bildirilecek öğrenci belgesini ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak koyu kırmızı-gri kategorideki ülkelerden gelecek öğrenciler, son 72 saat içerisinde ve adaya girişte yaptırdığı negatif PCR test sonuçları ve 14 gün merkezi karantina şartıyla ülkeye girişini gerçekleştirecek.
Söz konusu kriterlere göre, karantinaya girmesi gerekenler, Kuzey Kıbrıs'ta ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye "Güvende Kal Uygulaması"nı indirmeleri koşuluyla el bilekliğiyle 5-14 günlük karantinada kalacak. Charter seferlerle Kuzey Kıbrıs'a gelecek olanlar, ülke kategorilerinde belirtilen kriterlere göre işlem görecek.
Ancak bu kişiler kapalı otel turizm otellerine girmeyi talep etmeleri halinde, aşılı veya aşısız olduklarına bakılmaksızın, el bilekliğiyle bunu gerçekleştirebilecek. Kapalı otel turizmine devam etmek isteyen oteller, konaklama veya restoran, kafe ve plaj gibi alanları kullandırma amacıyla dışarıdan müşteri (yerel veya turist) kabul edemeyecek.

'Okullar yeni eğitim yılında açılıyor'

Özel eğitim, okul öncesi, ilkokul ve ortaokullar, 2021-2022 öğretim yılında Kovid-19 tedbirleri kapsamında açılacak. Restoran, pastane ve kafelerin dış mekanları ve kapalı alanlarının azami üçte birinin kullanımına devam edilecek.
Marketlerde, perakende ve mağazacılık hizmetlerinde görev yapanlar aşısız olmaları halinde her 7 günde bir, aşılı olmaları durumunda her 14 günde bir, tedarik zincirinde görev alanlar ise her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecek. Kararlar, 18 Ağustos 2021'den itibaren uygulamaya girecek.​​​​​​​
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