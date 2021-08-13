Meteoroloji'den Kastamonu, Sinop ve Samsun için sağanak uyarısı

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın (cuma) öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olmasını beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."