https://tr.sputniknews.com/20210813/sanliurfada-boru-hatti-delindi-ham-petrol-metrelerce-fiskirdi-1048000458.html

Şanlıurfa'da boru hattı delindi: Ham petrol metrelerce fışkırdı

Şanlıurfa'da boru hattı delindi: Ham petrol metrelerce fışkırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geçen petrol boru hattının olduğu bölgede çalışma yapan iş makinesi operatörü, kazara petrol borusunu deldi. Patlayan boru... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T14:33+0300

2021-08-13T14:33+0300

2021-08-13T14:49+0300

türkiye

türkiye

şanlıurfa

petrol

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Siverek ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Edis Mahallesi kırsalında bulunan arazideki taşları temizleyen iş makinesi operatörü, yanlışlıkla mahalleden geçen petrol boru hattının delinmesine neden oldu.Patlayan petrol boru hattından metrelerce yükseğe ham petrol fışkırmaya başladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı alanda beklemeye başladı. Hattın onarımı için çalışma başlatılırken, jandarma da alanda güvenlik önlemleri aldı.

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türkiye, şanlıurfa, petrol