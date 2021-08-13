https://tr.sputniknews.com/20210813/yangin-ve-sellerden-zarar-goren-vatandaslar-icin-yardim-kampanyasi-baslatilacak-1047986156.html

Yangın ve sellerden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılacak

Yangın ve sellerden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılacak

Türkiye'de yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T01:28+0300

2021-08-13T01:28+0300

2021-08-13T01:28+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

türkiye

sel

resmi gazete

yardım

sel felaketi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye'de yakın zamanda yaşanan yangın ve seller ile bundan sonra meydana gelecek benzeri afetler sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılacak.Bu kapsamda koordinasyonu sağlamak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlendirildi.Kampanya kapsamında, valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak özel hesaplar, AFAD Başkanlığınca duyurulacak.

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türkiye, sel, resmi gazete, yardım, sel felaketi