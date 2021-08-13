https://tr.sputniknews.com/20210813/yeni-zelanda-paha-bicilmez-yuzuk-dizisini-britanyaya-kaptirdi-1048003019.html

Yeni Zelanda paha biçilmez 'Yüzük' dizisini Britanya'ya kaptırdı

Yeni Zelanda paha biçilmez 'Yüzük' dizisini Britanya'ya kaptırdı

Amazon Stüdyoları, Yüzüklerin Efendisi dizisi çekimlerinin Yeni Zelanda'dan Britanya'ya taşınacağını doğruladı. Yüzüklerin Efendisi filmleri sayesinde turist... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T15:29+0300

2021-08-13T15:29+0300

2021-08-13T15:50+0300

yaşam

ingiltere

yeni zelanda

britanya

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amazon prime video

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Peter Jackson'ın yönettiği Yüzüklerin Efendisi film üçlemesinin hafızalara kazınan sahnelerinin çekim yeri olarak ayrı bir turistik ün kazanan Yeni Zelanda, dizinin çekim yeri olma ayrıcalığını ise kaybediyor. Amazon Stüdyoları, Yüzüklerin Efendisi dizisi çekimlerinin Yeni Zelanda'dan Britanya'ya taşınacağını doğruladı. JRR Tolkien'in Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi kitaplarıyla onlara dayanan film üçlemesinde geçen olaylardan binlerce yıl öncesine eğilecek dizinin adı henüz konulmadı. İlk sezonu Yeni Zelanda'da çekilecek ve Eylül 2022'de Amazon Prime'da gösterilecek dizinin yapım süreci ardından Britanya'ya taşınacak ve sonraki dört sezon orada çekilecek.17 Oscar toplamış film üçlemesine mekan ve her türlü destek sağlayan Yeni Zelanda'nın eğlence sektörü, dizinin çekimlerinin taşınacak olmasıyla ağır darbe yedi.Daha önce dizi sayesinde Yeni Zelanda'da yerel istidam yaratılacağını, işletmelerin işlerinin artacağını, ülkenin tanıtımıyla yeni uluslararası turizm dalgasının geleceğini söylemiş olan Ekonomik Kalkınma Bakanı Stuart Nash, Amazon'un son kararı karşısında hükümetin hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Yeni Zelanda hükümetinin nisanda ilave yüzde 5 sübvansiyon sağlamasından önce Amazon Stüdyoları zaten harcamaları için yüzde 20'lik sübvansiyon alıyordu. Her şeye rağmen Yeni Zelanda film sanayinin inanılmaz derecede rekabetçi ve son derece hareketli olduğunu dile getiren Nash, "Devlet desteğiyle bu prodüksiyona elimizden gelenin en iyisini verdiğimiz için pişmanlık duymuyoruz" dedi. Amazon, yüzde 5'lik ek sübvansiyonu aktif olarak takip etmeyeceğini söyledi.Amazon Stüdyoları Başkan Yardımcısı ve TV Eşbaşkanı Vernon Sanders, "Yeni Zelanda halkıyla hükümetine misafirperverlikleri, özverileri ve Yüzüklerin Efendisi dizisine bu destansı yolculuğa başlaması için inanılmaz bir yer sağladığı için teşekkür ederiz" dedi.Britanya Kültür Bakanı Oliver Dowden ise kararı memnuniyetle karşıladı. Dowden "Yüzüklerin Efendisi dizisi sayesinde Britanya çapında binlerce yüksek kaliteli işin yaratılacağı ve destekleneceği haberi, çok heyecan verici" dedi.Yüksek teknoloji devi Amazon'un film-TV kolu Amazon Stüdyoları, şimdiden dizinin ilk sezonuna 465 milyon dolar harcadı. Çekim yerinin taşınmasıyla ilgili açıklamada, bunun, üretim alanını genişletme ve Britanya'daki ayak izini pekiştirme planının bir parçası olduğu söylendi.Film üçlemesi sayesinde 2001-2006 yılları arasında Yeni Zelanda'ya giden yıllık turist sayısı yüzde 40 artarak 1.7 milyondan 2.4 milyona çıktı. Dizi çekimleri ise ilk etapta Yeni Zelanda'ya 1200 doğrudan, 700 dolaylı istihdam sağladı.

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