https://tr.sputniknews.com/20210814/bozkurttaki-sel-nedeniyle-karadenizin-rengi-kahverengiye-dondu-1048020095.html

Bozkurt'taki sel nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

Bozkurt'taki sel nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

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2021-08-14T03:13+0300

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türkiye

sel

kastamonu

karadeniz

bozkurt

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yağış nedeniyle Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken 8 katlı bir bina yıkıldı. Bazı binaların ise bir bölümünde göçükler meydana geldi.Sel nedeniyle birçok araç, eşya ve ağaç da denize sürüklendi.Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana'dan denize dökülen Ezine Çayı, Karadeniz'in rengini kahverengiye döndürdü.Karadeniz'in kahverengiye dönüştüğü bölgeyi havadan görüntüledi.

türkiye

kastamonu

karadeniz

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sel, kastamonu, karadeniz, bozkurt