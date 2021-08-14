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Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uçakta 5 Rus asker ve 3 Türk... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T15:07+0300
2021-08-14T16:48+0300
dha
orman yangını
uçak
yangın söndürme
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Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.Rusya Savunma Bakanlığı: Uçakta 5 Rus asker ve 3 Türk temsilci vardıRusya Savunma Bakanlığı, Be-200 yangın söndürme uçağında 5 Rus askeri personelin ve 3 Türk temsilcinin olduğunu duyurdu. Bakanlık, kazanın nedenlerinin tespiti için olay yerine bir heyet gönderildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, “14 Ağustos 2021'de öğleden sonra, saat üç sularında Rus Be-200 uçağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Adana yerleşimi yakınlarında çıkan yangınları söndürme görevini tamamladıktan sonra inmek üzereyken kaza geçirdi” ifadelerine yer verildi.Milli Savunma Bakanlığı: İncirlik'ten bir helikopter ve Konya'dan bir uçak arama - kurtarma çalışmalarına destek için görevlendirildiMilli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçağın arama - kurtarma çalışmalarına destek için bölgede görevlendirildiği bildirildi.Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği kaza yerine heyet gönderiyorDiğer yandan Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Sputnik’e açıklamasında elçilik çalışanlarının Be-200 uçağının kaza geçirdiği bölgeye gönderildiklerini bildirdi.Elçilik yetkilisi, “Büyükelçiliğin konsolosluk departmanı personeli, görevlendirilerek kaza yerine gönderiliyor” ifadelerini kullandı.Validen ilk açıklamaKahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, konuya ilişkin ilk açıklamasında gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı. Orman yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik" dedi.
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dha, orman yangını, uçak, yangın söndürme

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

15:07 14.08.2021 (güncellendi: 16:48 14.08.2021)
© AAKahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağı
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AA
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Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uçakta 5 Rus asker ve 3 Türk temsilcinin bulunduğu belirtildi.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Uçakta 5 Rus asker ve 3 Türk temsilci vardı

Rusya Savunma Bakanlığı, Be-200 yangın söndürme uçağında 5 Rus askeri personelin ve 3 Türk temsilcinin olduğunu duyurdu.
Bakanlık, kazanın nedenlerinin tespiti için olay yerine bir heyet gönderildiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, “14 Ağustos 2021'de öğleden sonra, saat üç sularında Rus Be-200 uçağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Adana yerleşimi yakınlarında çıkan yangınları söndürme görevini tamamladıktan sonra inmek üzereyken kaza geçirdi” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı: İncirlik'ten bir helikopter ve Konya'dan bir uçak arama - kurtarma çalışmalarına destek için görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçağın arama - kurtarma çalışmalarına destek için bölgede görevlendirildiği bildirildi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği kaza yerine heyet gönderiyor

Diğer yandan Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Sputnik’e açıklamasında elçilik çalışanlarının Be-200 uçağının kaza geçirdiği bölgeye gönderildiklerini bildirdi.
Elçilik yetkilisi, “Büyükelçiliğin konsolosluk departmanı personeli, görevlendirilerek kaza yerine gönderiliyor” ifadelerini kullandı.
© AADüşen uçak, temmuz ayında Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangına müdahalede görev almıştı.
Düşen uçak, temmuz ayında Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangına müdahalede görev almıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
Düşen uçak, temmuz ayında Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangına müdahalede görev almıştı.
© AA

Validen ilk açıklama

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, konuya ilişkin ilk açıklamasında gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı.
Orman yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik" dedi.
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