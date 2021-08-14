https://tr.sputniknews.com/20210814/gokturk-1-kesif-uydusu-sinop-ve-kastamonudaki-sel-felaketini-uzaydan-goruntuledi-1048034307.html

Göktürk-1 Keşif Uydusu, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketini uzaydan görüntüledi

Göktürk-1 Keşif Uydusu, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketini uzaydan görüntüledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Göktürk-1 Keşif Uydusunun, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntülediğini bildirdi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T23:42+0300

2021-08-14T23:42+0300

2021-08-14T23:42+0300

türkiye

uzay

kastamonu

sinop

sel

göktürk-1

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Keşif Uydu Tabur Komutanlığına bağlı Göktürk-1 Keşif Uydusu tarafından çekilen görüntülerin arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi.Açıklamada, Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde 13 Ağustos'ta çekilen görüntüler yer aldı.

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uzay, kastamonu, sinop, sel, göktürk-1