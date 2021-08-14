https://tr.sputniknews.com/20210814/iron-maidenin-vokalisti-bruce-dickinson-koronaviruse-yakalandi-1048024216.html
Iron Maiden’ın vokalisti Bruce Dickinson, koronavirüs geçirdiğini açıkladı
Iron Maiden’ın vokalisti Bruce Dickinson, koronavirüs geçirdiğini açıkladı
Iron Maiden'ın vokalisti Bruce Dickinson, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve hastalığı hafif belirtilerle atlattığını açıkladı. Dickinson, "Aşı... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T12:20+0300
2021-08-14T12:20+0300
2021-08-14T12:27+0300
kanser
test
koronavirüs
iron maiden
bruce dickinson
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Iron Maiden’ın vokalisti Bruce Dickinson, Rolling Stone'a verdiği demeçte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu. İki aşısını da olduğunu vurgulayan Dickinson, nezle belirtilerinin ardından testi yaptırdığını ifade etti. Birkaç gün boyunca kendini halsiz hissettiğini, ardından hastalığı atlattığını belirten Dickinson, “Aşı yaptırmamış olsaydım, başım ciddi belaya girebilirdi, bundan hiç şüphem yok" dedi.'Aşı konserler için değil, sağlık için bir gereklilik'Müzisyen, aşının konserler için değil sağlık için bir gereklilik olduğunun vurgulanması gerektiğini söyledi. Dickinson, şunları kaydetti:"Unutulmaması gerekir ki, iki aşınızı yaptırmış olsanız bile Kovid-19 kapabilir ve aşılanmamış diğer insanlara virüs bulaştırabilirsiniz. Bu dünyada insanları öldüren kanser, obezite, sıtma gibi birçok şey var. Yani bir noktada, bununla yaşamak zorunda kalabiliriz. Ve eğer bununla yaşayacaksak, o zaman aşınızı yaptırın."
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kanser, test, koronavirüs, iron maiden, bruce dickinson
Iron Maiden’ın vokalisti Bruce Dickinson, koronavirüs geçirdiğini açıkladı
12:20 14.08.2021 (güncellendi: 12:27 14.08.2021)
Iron Maiden'ın vokalisti Bruce Dickinson, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve hastalığı hafif belirtilerle atlattığını açıkladı. Dickinson, "Aşı yaptırmamış olsaydım, başım ciddi belaya girebilirdi" dedi.
Iron Maiden
’ın vokalisti Bruce Dickinson
, Rolling Stone'a verdiği demeçte yeni tip koronavirüse (Kovid-19)
yakalandığını duyurdu
.
İki aşısını da olduğunu vurgulayan Dickinson, nezle belirtilerinin ardından testi yaptırdığını ifade etti. Birkaç gün boyunca kendini halsiz hissettiğini, ardından hastalığı atlattığını belirten Dickinson, “Aşı yaptırmamış olsaydım, başım ciddi belaya girebilirdi, bundan hiç şüphem yok" dedi.
Dickinson,
2015 yılında dil kanserine yakalanmış ve ardından bir dizi operasyon geçirdikten sonra kanseri yenmeyi başarmıştı.
'Aşı konserler için değil, sağlık için bir gereklilik'
Müzisyen, aşının konserler için değil sağlık için bir gereklilik olduğunun vurgulanması gerektiğini söyledi. Dickinson, şunları kaydetti:
"Unutulmaması gerekir ki, iki aşınızı yaptırmış olsanız bile Kovid-19 kapabilir ve aşılanmamış diğer insanlara virüs bulaştırabilirsiniz. Bu dünyada insanları öldüren kanser, obezite, sıtma gibi birçok şey var. Yani bir noktada, bununla yaşamak zorunda kalabiliriz. Ve eğer bununla yaşayacaksak, o zaman aşınızı yaptırın."