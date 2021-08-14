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https://tr.sputniknews.com/20210814/karadenizdeki-sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-57ye-yukseldi-1048032456.html
Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişinini hayatını kaybettiğini bildirdi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T21:47+0300
2021-08-14T21:55+0300
türkiye
karadeniz
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
sel felaketi
can kaybı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği kaydedildi.
türkiye
karadeniz
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karadeniz, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), sel felaketi, can kaybı

Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi

21:47 14.08.2021 (güncellendi: 21:55 14.08.2021)
© AAKastamonu, sel
Kastamonu, sel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AA
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AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişinini hayatını kaybettiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği kaydedildi.
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