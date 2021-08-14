https://tr.sputniknews.com/20210814/karadenizdeki-sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-57ye-yukseldi-1048032456.html

Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi

Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi

AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişinini hayatını kaybettiğini bildirdi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T21:47+0300

2021-08-14T21:47+0300

2021-08-14T21:55+0300

türkiye

karadeniz

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

sel felaketi

can kaybı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048026419_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_bde12bf688218b32b9201cdac37500e9.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

türkiye

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

karadeniz, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), sel felaketi, can kaybı