https://tr.sputniknews.com/20210814/rusyanin-anapa-ve-temryuk-bolgelerine-yillik-yagis-bir-gunde-dustu-1048031319.html

Rusya’nın Anapa ve Temryuk bölgelerine yıllık yağış bir günde düştü

Rusya’nın Anapa ve Temryuk bölgelerine yıllık yağış bir günde düştü

Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Anapa ve Temryuk şehrlerine yıllık yağışın bir günde düştüğü bildirildi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T20:18+0300

2021-08-14T20:18+0300

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Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Anapa ve Temryuk şehirlerinde bir yıllık yağışın bir gün içinde düştüğünü söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in düzenlenlediği sel ve orman yangınlarının sonuçlarının ortadan kaldırılmasına ilişkin toplantıya video konferans yoluyla katılan Kondratyev, "Anapa ve Temryuk şehirlerinde bir yıllık yağış son bir gün içinde düştü. Biriken sular aktif olarak harekete geçmeye ve büyük dalgalara dönüşmeye başladı" dedi.Rusya'nın güneyinde dün şiddetli yağışların yol açtığı selin ardından Krasnodar bölgesinin 14 yerleşim yerinde acil durum ilan edilmişti.

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rusya, vladimir putin, anapa, yağış, temryuk