https://tr.sputniknews.com/20210815/aile-hekimleri-is-birakacaklarini-duyurmustu-saglik-bakanligindan-geri-adim-1048039446.html

Aile hekimlerinin tepkisinin ardından bakanlıktan geri adım

Aile hekimlerinin tepkisinin ardından bakanlıktan geri adım

Aile hekimlerinin iş bırakma eylemi yapacağını açıklaması ve istifa dilekçeleri toplamaya başlamasının ardından sağlıkçıların tepkisini çeken 'Aile Hekimliği... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T10:41+0300

2021-08-15T10:41+0300

2021-08-15T10:44+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

istifa

aile hekimliği

aile hekimleri dernekleri federasyonu

özlem sezen

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Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapan, basına 'izinsiz' demeç veren aile hekimlerine cezalar verileceği belirtildi. Kronik hastaların takibine ilişkin ek sorumlulukları yerine getirmeyen aile hekimlerinin maaşlarından yüzde 10’luk bir kesinti yapılması öngörülüyordu. Aile hekimlerinin iş bırakacağını duyurması ve istifa dilekçelerinin toplanmasının ardından düzenlemedeki yüzde 10’luk kesinti uygulaması kaldırıldıAHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Bizim şu anki hak edişlerimizi alabilmemiz için, kronik hasta takibini belli bir yüzde üzerinde yapmamız gerekiyordu. Yani maaşımızı alabilmemiz için elimizdeki işlerin üzerine, bizim için belirlenen bu yüzdenin üzerinde iş yapmamız gerekiyordu. Bu fazladan işi yapmamamız halinde, yüzde 10 maaş kesintisi oluyordu. Bizim mücadelemiz, eylem planımız, bakanlık ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bu düzenlemede değişikliğe gidildi. Yüzde 10 kesinti kaldırıldı” dedi.Değişikliğin bir ek ödeme anlamına gelmediğini belirten Dr. Sezen, “Şu anki hak edişlerimizi almaya devam edeceğiz. Bizi önce maaşlarımızı kesmekle tehdit ettiler, sonra pandeminin yoğunluğu sebebiyle bunu düzelttiler. Eylemlerimizle kararlılığımızı gösteriyoruz" açıklamasını yaptı.

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sağlık bakanlığı, istifa, aile hekimliği, aile hekimleri dernekleri federasyonu, özlem sezen