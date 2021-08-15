https://tr.sputniknews.com/20210815/disisleri-bakanligidan-afganistandan-ayrilmak-isteyen-turk-vatandaslarina-iliskin-mesaj-1048040382.html

Dışişleri Bakanlığı'dan Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarına çağrı

Dışişleri Bakanlığı'dan Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarına çağrı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T11:31+0300

2021-08-15T11:31+0300

2021-08-15T11:47+0300

türkiye

afganistan

tahliye

kabil

büyükelçilik

çağrı

mesaj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1044744046_0:0:1360:765_1920x0_80_0_0_18baac04a08c16fa163f51e494222c10.jpg

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu.Elçiliğin numarası '+93 79 782 82 83' olarak paylaşıldı.

türkiye

afganistan

kabil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, tahliye, kabil, büyükelçilik, çağrı, mesaj