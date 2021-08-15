https://tr.sputniknews.com/20210815/kiraya-zamda-5-yil-kriteri-1048038516.html

Kiraya zamda '5 yıl' kriteri

Kiraya zamda '5 yıl' kriteri

Rayiç bedeldeki yükselişi gerekçe göstererek kiraya zam yapmak isteyen ev sahibinin, kiralamanın üzerinden 5 yıl geçmeden ve dava açmadan TÜFE’nin 12 aylık... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T09:45+0300

2021-08-15T09:45+0300

2021-08-15T09:45+0300

ekonomi

türkiye

zam

konut

emlak

kira

tüfe

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Hürriyet'in aktardığı habere göre, kiralık ev arzı azalıp, talep artınca fiyatlar hızla yükseldi. Kiralardaki artışı gören kimi ev sahipleri yasal sınırın üzerinde zam talep eder oldu. Ancak ev sahiplerinin istedikleri oranda fiyat artışı yapması mümkün değil. Konut değerindeki yükselişi gerekçe göstererek kiraya zam yapmak isteyen ev sahibinin de kiralamanın üzerinden 5 yıl geçmeden ve mahkeme yoluna gitmeden Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalamaları üzerinde artış yapma hakkı bulunmuyor. TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, koronavirüs salgını sürecinde inşaat yapımındaki yavaşlama nedeniyle emlak fiyatlarında artış yaşandığını söyledi. Artan taleple kira bedellerinde de yükseliş görüldüğüne dikkati çeken Akipek, Borçlar Kanunu’na hem kira bedelinin belirlenmesi hem de kira sözleşmelerinin sona erdirilmesine ilişkin bazı hükümler bulunduğunu ifade etti.Akipek, kira bedelinin TÜFE’nin 12 aylık ortalamalarına göre artırılabileceğini vurgulayarak şöyle devam etti: Akipek, kanunda yer alan bir diğer önemli düzenlemeye de işaret ederek, ev sahiplerinin 5 yılda bir kira bedelinin rayiç bedel oranında hâkim tarafından belirlenmesini isteme hakkı bulunduğunu dile getirdi. Konut değerinin yıllar içinde metro, üniversite gibi yatırımlar nedeniyle artabildiğini belirten Akipek, “Ev sahibi dava açarsa, kira, TÜFE artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedellerine göre hakkaniyete uygun şekilde belirlenebilir. O bölge çok geliştiyse, hakim hakkaniyete uygun şekilde TÜFE üzerinde artış yapabiliyor ancak bu 5 yılda bir istenebilir. Söz konusu davalar sulh hukuk mahkemelerinde görülüyor” diye konuştu.

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türkiye, zam, konut, emlak, kira, tüfe